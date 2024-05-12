Марко Розе продлит контракт с «Лейпцигом» до 2026 года

Главный тренер «Лейпцига» Марко Розе продлит контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 47-летний немец подпишет соглашение до 2026 года с возможностью продления еще на сезон.

Розе возглавляет «Лейпциг» с лета 2022 года. Вместе с командой он стал обладателем Кубка и Суперкубка Германии.