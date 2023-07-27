Мусиала: «Бавария» показала неплохой футбол в игре с «Манчестер Сити»
Нападающий «Баварии» Джамал Мусиала оценил игру команды в товарищеском матче с «Манчестер Сити» (1:2).
«Это была наша первая предсезонная игра. Она была полезна для ног и позволила войти в режим, который мы тренировали на прошлой неделе. Есть вещи, которые мы еще можем улучшить, но в первой игре мы показали неплохой футбол. Есть много вещей, на которые мы можем опираться. Но мы должны быть более сосредоточены перед воротами, я должен был не упустить свой шанс забить в левый угол. Мы будем работать над этим и практиковать точность на тренировках. У нас всегда есть шансы в игре, но мы должны начать их реализовывать сейчас», — приводит слова Мусиалы пресс-служба «Баварии».
«Бавария» проведет следующую товарищескую встречу с японским «Кавасаки» 29 июля, старт матча — 13.00 мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|18.08
|21:30
|
Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|16:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|16:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|16:30
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
|19.08
|19:30
|
Боруссия Д – Кельн
|- : -
|20.08
|16:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|20.08
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -