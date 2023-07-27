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Сегодня, 04:34

Эмре Джан стал новым капитаном «Боруссии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан назначен капитаном команды, сообщает пресс-служба клуба. Этим летом стало известно, что Марко Ройс отказался от капитанской повязки.

29-летний немец выступает за «шмелей» с 2020 года. На его счету 121 официальный матч за команду.

Джан является воспитанником «Баварии». Также он выступал за «Байер», «Ливерпуль» и «Ювентус».

Эмре Джан
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
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5
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
14
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
15
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
16
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
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