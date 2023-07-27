Эмре Джан стал новым капитаном «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан назначен капитаном команды, сообщает пресс-служба клуба. Этим летом стало известно, что Марко Ройс отказался от капитанской повязки.

29-летний немец выступает за «шмелей» с 2020 года. На его счету 121 официальный матч за команду.

Джан является воспитанником «Баварии». Также он выступал за «Байер», «Ливерпуль» и «Ювентус».