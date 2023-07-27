Защитнику сборной Австрии Лайнеру диагностировали лимфому

У защитника менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Австрии Штефана Лайнера диагностировали онкологическое заболевание, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

У 30-летнего футболиста выявили лимфому на ранней стадии, поэтому возможно лечение при помощи лекарств.

Лайнер выступает за «Боруссию» с 2019 года. Он провел за команду 125 матчей, забил 5 мячей и сделал 13 результативных передач. Ранее австриец играл за «Зальцбург» и «Рид».

Кроме того, на счету 2 гола в 38 матчах за сборную Австрии.