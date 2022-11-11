Шомуродов и Урунов попали в расширенный состав сборной Узбекистана на матчи с Россией и Казахстаном

Главный тренер сборной Узбекистана Сречко Катанец назвал расширенный состав национальной команды на ноябрьские матчи. Об этом сообщила Ассоциация футбола Узбекистана.

В заявку попали нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов и полузащитник Остон Урунов, выступавший за «Спартак» и «Уфу».

Напомним, что 16 ноября сборная Узбекистана встретится с командой из Казахстана, а 20 ноября сыграет с Россией в рамках товарищеских матчей.