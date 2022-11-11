Вратарь Проведель вызван в сборную Италии на товарищеские матчи. Голкипер имеет русские корни
Сборная Италии объявила состав на товарищеские матчи с командами Албании и Австрии. В состав попал голкипер «Специи» Иван Проведель.
28-летний игрок имеет русские корни по материнской линии.
В текущем сезоне Проведель провел 20 матчей за «Лацио» во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей и 10 раз сыграл на ноль.
Голкипер ранее уже вызывался в национальную команду Италии, но на поле еще не появлялся.
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