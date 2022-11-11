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11 ноября, 22:12

Вратарь Проведель вызван в сборную Италии на товарищеские матчи. Голкипер имеет русские корни

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная Италии объявила состав на товарищеские матчи с командами Албании и Австрии. В состав попал голкипер «Специи» Иван Проведель.

28-летний игрок имеет русские корни по материнской линии.

В текущем сезоне Проведель провел 20 матчей за «Лацио» во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей и 10 раз сыграл на ноль.

Голкипер ранее уже вызывался в национальную команду Италии, но на поле еще не появлялся.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
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ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

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24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Сборная Италии по футболу
2
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