Вратарь Проведель вызван в сборную Италии на товарищеские матчи. Голкипер имеет русские корни

Сборная Италии объявила состав на товарищеские матчи с командами Албании и Австрии. В состав попал голкипер «Специи» Иван Проведель.

28-летний игрок имеет русские корни по материнской линии.

В текущем сезоне Проведель провел 20 матчей за «Лацио» во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей и 10 раз сыграл на ноль.

Голкипер ранее уже вызывался в национальную команду Италии, но на поле еще не появлялся.