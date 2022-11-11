Экс-нападающий ЦСКА Рондон вызван в сборную Венесуэлы на матчи с Панамой и Сирией
Тренерский штаб сборной Венесуэлы объявил состав на ноябрьские сборы. Венесуэльцы не попали на чемпионат мира-2022, поэтому сыграют два товарищеских матча.
В список из 28 игроков вошел бывший нападающий «Зенита», ЦСКА и «Рубина» Саломон Рондон. Сейчас он играет за «Эвертон». В этом сезоне 33-летний форвард сыграл в 7 матчах, но голов в АПЛ не забил.
В ноябре сборная Венесуэлы сыграет против Панамы (15 ноября) и Сирии (20 ноября).
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