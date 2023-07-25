Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Игры
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 13:20

«ПСЖ» — «Аль Наср»: смотреть прямую трансляцию матча (видео онлайн)

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
Фото AFP

25 июля в Осаке (Япония) «ПСЖ» сыграет против «Аль-Насра» в товарищеском матче. Встреча на стадионе «Нагаи» началась в 13.20 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «ПСЖ» — «Аль Наср» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети ВКонтакте.

За парижан не сыграет форвард Килиан Мбаппе, который пропускает предсезонный тур клуба в Японии. В стартовом составе команды из Саудовской Аравии вышел нападающий Криштиану Роналду.

Чемпионат Франции по футболу сезона-2023/24 стартует 24 августа. Саудовская Про лига 2023/24 начнется 11 августа 2023-uj и завершится 27 мая 2024 года.

Матчи и турниры топ-клубов Европы: расписание и результаты игр перед сезоном

Футбол
ФК Аль-Наср
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
0
Читайте также
«Зенит» без Малкома — каким он будет? Есть четыре варианта
Признание чемпионки. Чему учит интервью Загитовой
Грузовик с туристами упал в труднодоступном месте на Алтае
СК предъявил окончательное обвинение Треповой по делу о теракте в кафе в Петербурге
Банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Материалы сюжета: Мбаппе уходит из «ПСЖ»? Новый эпизод трансферного сериала
«Барселона» не рассматривает вариант с приобретением Мбаппе
Яннис Адетокунбо — о предложении «Аль-Хиляля»: «Вы можете взять меня, я похож на Килиана Мбаппе»
Мбаппе откажется от предложения «Аль-Хиляля». Он считает, что лучше провести сезон на скамейке «ПСЖ»
Сага о Мбаппе. В «Реал» — через Саудовскую Аравию за 700 миллионов в год
«ПСЖ» принял предложение «Аль-Хиляля» по трансферу Мбаппе
«ПСЖ» готов отдать Мбаппе в аренду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» в товарищеском матче обыграл «Милан», Беллингем дебютировал за мадридцев
Новости
RSS RSS
Все новости