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Сегодня, 07:07

«Реал» в товарищеском матче обыграл «Милан», Беллингем дебютировал за мадридцев

Сергей Разин
корреспондент
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Джуд Беллингем.
Фото ФК «Реал»

«Реал» в товарищеском матче, который прошел в Пасадене (США), обыграл «Милан» со счетом 3:2.

В первом тайме миланцы забили два гола — отличились Фикайо Томори и Лука Ромеро. Во втором тайме в составе мадридцев дубль оформил Федерико Вальверде, еще один мяч на счету Винисиуса.

За «Милан» дебютировал Лука Ромеро, за «Реал» — Джуд Беллингем и Хоселу.

В следующем матче «Реал» 27 июля сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Милан» 28 июля встретится с «Ювентусом».

ФК Милан
ФК Реал
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