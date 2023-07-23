Матчи и турниры топ-клубов Европы: расписание и результаты игр перед сезоном
Перед стартом сезона 2023 / 2024 клубы Европы проведут серию товарищеских матчей.
«СЭ» публикует расписание и результаты главных игр межсезонья для любителей футбола.
Время начала матчей — московское.
Международные турниры лета 2023
Летняя серия премьер-лиги (АПЛ)
Место проведения: США
Срок проведения: с 22-е по 30 июля
Участники: «Челси», «Ньюкасл», «Брайтон», «Фулхэм», «Брентфорд», «Астон Вилла»
23 июля. «Челси» — «Брайтон» — 4:3
23 июля. 23.00. «Фулхэм» — «Брентфорд»
24 июля. 02.00. «Ньюкасл» — «Астон Вилла»
27 июля. 00.30. «Брентфорд» — «Брайтон»
27 июля. 02.00. «Фулхэм» — «Астон Вилла»
27 июля. 03.15. «Ньюкасл» — «Челси»
29 июля. 02.30. «Брайтон» — «Ньюкасл»
30 июля. 19.00. «Астон Вилла» — «Брентфорд»
30 июля. 21.45. «Челси» — «Фулхэм»
Soccer Champions Tour
Место проведения: США
Срок проведения: с 23 июля по 3 августа
Участники: «Реал», «Барселона», «Арсенал», «Ювентус», «Милан», «Манчестер Юнайтед»
23 июля. «Барселона» — «Ювентус»: матч отменен из-за вирусной болезни у игроков испанского клуба.
24 июля. 05.00. «Реал» — «Милан»
27 июля. 03.30. «Реал» — «Манчестер Юнайтед»
27 июля. 05.30. «Барселона» — «Арсенал»
28 июля. 05.30. «Ювентус» — «Милан»
30 июля. 00.00. «Реал» — «Барселона»
2 августа. 06.00. «Барселона» — «Милан»
3 августа. 02.30. «Реал» — «Ювентус»
Товарищеские матчи топ-клубов летом 2023
13 июля. 20.00. «Нюрнберг» — «Арсенал» — 1:1
18 июля. 13.00. «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» — 2:3
19 июля. 21.00. «Бетис» — «Монако» — 1:3.
20 июля. 03.00. «Челси» — «Рексем» — 5:0
20 июля. 03.30. Сборная МЛС — «Арсенал» — 0:5
21 июля. 18.00. «ПСЖ» — «Гавр» — 2:0
22 июля. 18.00. «Лидс» — «Монако» — 0:2
23 июля. 18.00. «Лацио» — «Триестина»
23 июля. 19.45. «Фиорентина» — «Катандзаро»
24 июля. 14.00. «Гройтер Фюрт» — «Ливерпуль»
25 июля. 13.20. «ПСЖ» — «Аль-Наср»
25 июля. 19.00. «Удинезе» — «Лейпциг»
25 июля. 21.00. «Санкт-Галлен» — «Валенсия»
25 июля. 22.30. «Спортинг» — «Реал Сосьедад»
26 июля. 05.30. «Манчестер Юнайтед» — «Рексем»
26 июля. 13.30. «Бавария» — «Манчестер Сити»
26 июля. 14.30. «Тоттенхэм» — «Лайон Сити Сейлорс»
26 июля. 18.00. «Лас-Пальмас» — «Эспаньол»
27 июля. 14.00. «Атлетико» — сборная К-лиги
27 июля. 20.00. «Фейеноорд» — «Вильярреал»
28 июля. 13.20. «ПСЖ» — «Сересо»
28 июля. 20.30. «Бетис» — «Бернли»
29 июля. 16.00. «Аугсбург» — «Аякс»
29 июля. 16.30. «Хоффенхайм» — «Рейнджерс»
29 июля. 18.00. ПСВ — «Андерлехт»
29 июля. 21.30. «Дженоа» — «Монако»
30 июля. 12.00. «Ливерпуль» — «Лестер»
30 июля. 14.00. «Атлетико» — «Манчестер Сити»
30 июля. 17.00. «Фейеноор» — «Бенфика»
30 июля. 19.30. ПСВ — «Ноттингем Форест»
31 июля. 04.00. «Манчестер Юнайтед» — «Боруссия» Д
1 августа. 13.20. «ПСЖ» — «Интер»
2 августа. 14.30. «Ливерпуль» — «Бавария»
2 августа. 20.00. «Арсенал» — «Монако»
2 августа. 21.45. «Марсель» — «Байер»
3 августа. 03.30. «Челси» — «Боруссия» Д
3 августа. 04.00. «Атлетико» — «Реал Сосьедад»
5 августа. 14.30. «Байер» — «Вест Хэм»
5 августа. 17.00. «Эвертон» — «Спортинг»
5 августа. 18.00. АЗ — «Болонья»
5 августа. 22.30. «Кристал Пэлас» — «Лион»
6 августа. 05.00. «Севилья» — «Атлетико»
6 августа. 16.00. «Тоттенхэм» — «Шахтер»
6 августа. 18.00. «Боруссия» Д — «Аякс»
6 августа. 18.00. «Манчестер Сити» — «Арсенал»
6 августа. 20.30. «Тулуза» — «Рома»
7 августа. 18.00. «Бавария» — «Монако»
8 августа. 21.00. «Барселона» — «Тоттенхэм»
8 августа. 21.00. «Ливерпуль» — «Дармштадт»