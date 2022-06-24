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Сегодня, 17:00

Гладилин оценил возможный товарищеский матч сборной России против Саудовской Аравии

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Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на потенциальный товарищеский матч сборной России против Саудовской Аравии.

«У Саудовской Аравии хороший по их меркам уровень сборной, многие игроки играют в зарубежных клубах. Да, они не в элите мирового футбола, но выглядят хорошим соперником среднего уровня. Главное, команда проведет сбор, проведет тактические, тренировочные занятия. В этом плане игра полезна.

Рано или поздно мы вернемся на чемпионаты мира, Евро. Молодые и опытные ребята пообщаются, потренируются, сыграют матч. Играть с Бразилией или Саудовской Аравией — разницы нет", — цитирует Гладилина «Газета.ru».

На данный момент российская национальная команды отстранена от всех международных соревнований, из-за чего не может проводить официальные матчи. Именно поэтому сборная России может участвовать только в товарищеских матчах.

Ранее Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о предстоящих товарищеских матчах сборной России.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/06/24/17999678.shtml
РФС
Сборная России по футболу
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