Дюков рассказал о предстоящих товарищеских матчах сборной России
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о предстоящих товарищеских матчах сборной России.
— Вы говорили, что в сентябре, возможно, проведение товарищеских матчей нашей сборной.
— Окончательных договоренностей нет Мы ведем переговоры с несколькими ассоциациями. В июле мы все объвим.
— Сегодня министр спорта сказал про Индию.
— Без комментариев.
— Где будут матчи: дома или на выезде?
— Обсуждаются разные варианты, один из матчей мы бы хотели провести дома.
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