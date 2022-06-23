Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 16:44

Дюков рассказал о предстоящих товарищеских матчах сборной России

Севастиан Терлецкий
,  
Екатерина Звенигородская
Читать «СЭ» в

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о предстоящих товарищеских матчах сборной России.

— Вы говорили, что в сентябре, возможно, проведение товарищеских матчей нашей сборной.

— Окончательных договоренностей нет Мы ведем переговоры с несколькими ассоциациями. В июле мы все объвим.

— Сегодня министр спорта сказал про Индию.

— Без комментариев.

— Где будут матчи: дома или на выезде?

— Обсуждаются разные варианты, один из матчей мы бы хотели провести дома.

Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Александр Дюков
0
Читайте также
10 продуктов, улучшающих зрение
Мхитарян стал игроком «Интера», Неймара сплавляют в «Барсу», а самого дорогого вратаря мира ссылают в «Ниццу». Главные трансферные слухи Европы на 23 июня
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Дюков прокомментировал решение ФИФА разрешить иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами
Дюков назвал отстранение Рыбуса из сборной Польши политическим жестом
Дюков: «Мы сохраняем опцион проведения матчей в будущем»
Агент Сафонов заявил, что российские клубы будут выбирать футболистов только из Латинской Америки и Африки
Матыцин: «Отсутствие конкуренции с россиянами вредит всему мировому спорту»
Йокич: «Уверен, Чеферин не хотел отстранять Россию. Это решение Запада»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА, не сыграв ни одного матча
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости