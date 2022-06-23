Дюков рассказал о предстоящих товарищеских матчах сборной России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о предстоящих товарищеских матчах сборной России.

— Вы говорили, что в сентябре, возможно, проведение товарищеских матчей нашей сборной.

— Окончательных договоренностей нет Мы ведем переговоры с несколькими ассоциациями. В июле мы все объвим.

— Сегодня министр спорта сказал про Индию.

— Без комментариев.

— Где будут матчи: дома или на выезде?

— Обсуждаются разные варианты, один из матчей мы бы хотели провести дома.