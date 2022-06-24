Сборная России может осенью провести товарищеский матч с Саудовской Аравией

Сборная России может провести товарищеский матч с командой Саудовской Аравии осенью. РФС ведет переговоры, рассказал «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

На данный момент российская национальная команды отстранена от всех международных соревнований, из-за чего не может проводить официальные матчи. Именно поэтому сборная России может участвовать только в товарищеских матчах.

Ранее Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о предстоящих товарищеских матчах сборной России.