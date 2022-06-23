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23 июня, 23:51

ФИФА приравняла матч Финалиссимы к товарищеской игре

Алексей Еремин
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Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг сборных после июньских матчей. Сборная Аргентины получила за победу над Италией на турнире Финалиссима-2022 столько же очков, сколько и за победу в товарищеской игре — 10 очков.

Игра между Италией и Аргентиной проходила в рамках нового договора о сотрудничестве между УЕФА, отвечающим за европейский футбол, и КОМНЕБОЛ (Южноамериканской конфедерацией футбола).

1 июня в матче Финалиссимы-2022 Аргентина разгромила Италию — 3:0. Лучшим игроком встречи признали Лионеля Месси.

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Италии по футболу
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