ФИФА приравняла матч Финалиссимы к товарищеской игре

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг сборных после июньских матчей. Сборная Аргентины получила за победу над Италией на турнире Финалиссима-2022 столько же очков, сколько и за победу в товарищеской игре — 10 очков.

Игра между Италией и Аргентиной проходила в рамках нового договора о сотрудничестве между УЕФА, отвечающим за европейский футбол, и КОМНЕБОЛ (Южноамериканской конфедерацией футбола).

1 июня в матче Финалиссимы-2022 Аргентина разгромила Италию — 3:0. Лучшим игроком встречи признали Лионеля Месси.