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1 февраля, 21:30

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл катарский «Аль-Духаиль» в первом матче на Кубке равноправия

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Шанхай Шэньхуа» одержал победу над «Аль-Духаилем» из Катара в первом матче на Кубке равноправия — 1:0.

Единственный гол на 6-й минуте забил полузащитник китайского клуба Ю Ханчао.

В конце декабря «Шанхай Шэньхуа» возглавил экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий.

Товарищеский турнир Кубок равноправия проходит в Катаре с 1 по 13 февраля. Помимо «Шанхай Шэньхуа» и «Аль-Духаиля» в нем принимают участие «Зенит» и «Сантос».

Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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