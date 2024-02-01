«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл катарский «Аль-Духаиль» в первом матче на Кубке равноправия

«Шанхай Шэньхуа» одержал победу над «Аль-Духаилем» из Катара в первом матче на Кубке равноправия — 1:0.

Единственный гол на 6-й минуте забил полузащитник китайского клуба Ю Ханчао.

В конце декабря «Шанхай Шэньхуа» возглавил экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий.

Товарищеский турнир Кубок равноправия проходит в Катаре с 1 по 13 февраля. Помимо «Шанхай Шэньхуа» и «Аль-Духаиля» в нем принимают участие «Зенит» и «Сантос».