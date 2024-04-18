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Сегодня, 17:55

Мостовой считает, что не стоит серьезно относиться к успехам Слуцкого в Китае

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» оценил достижение главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого, который стал лучшим тренером чемпионата Китая в марте.

В прошлом месяце «синие дьяволы» под руководством 52-летнего российского специалиста выиграли три матча с общим счетом 7:0.

«Не стоит серьезно относиться к таким успехам. Давайте мы еще про Китай будем говорить или про Монголию. Не будем Китай сравнивать с нами. Слуцкий был в «Рубине», в команде Чемпионшипа. Вот с этим и надо сравнивать. А на это мне вообще все равно», — сказал Мостовой «СЭ».

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря 2023 года. До этого его последним местом работы был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022-го.

Александр Мостовой
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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