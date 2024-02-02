Главный тренер «Шабаб Аль-Ахли» Николич — о Зимнем Кубке РПЛ: «Будет интересно»

Главный тренер «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич считает, что для команды будет интересным участие в Winline Зимнем Кубке РПЛ.

— Что для вас участие в турнире?

— Очень интересно поучаствовать в таком турнире. Из-за Кубка Азии у нас в чемпионате перерыв. Так что это как маленький сбор. Мы играли уже матчи с командами из других стран. И очень интересно проверить себя в играх с сильными русскими командами. К сожалению, не все игроки уже с нами — пятеро сборников еще не приехали. Еще ряд травмированных игроков. Возможно, в следующих матчах мы их увидим. Конечно, матчи товарищеские, но будет интересно посмотреть на нас в таком турнире.

«Шабаб Аль-Ахли» сыграет с «Ростовом» 2 февраля. Начало — в 17.00 мск.

Зимний Кубок РПЛ пройдет с 2 по 14 февраля в ОАЭ. В розыгрыше примут участие четыре команды: российские «Спартак» и «Ростов», а также казахстанский «Кайрат» и чемпион ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли».