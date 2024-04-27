«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого сыграл вничью с клубом «Шанхай Порт»

«Шанхай Шэньхуа» продлил серию без поражений под руководством Слуцкого

«Шанхай Шэньхуа» на выезде сыграл вничью клубом «Шанхай Порт» в матче 8-го тура чемпионата Китая — 1:1.

У хозяев на 59-й минуте гол забил Густаво. Гости отыгрались на 90-й минуте благодаря результативному удару Жоау Тейшейры.

«Шанхай Шэньхуа» продлил серию без поражений под руководством российского тренера Леонида Слуцкого до 9 матчей — 7 побед и 2 ничьих.

«Шанхай Шэньхуа» лидирует в турнирной таблице суперлиги — 20 очков. «Шанхай Порт» поднялся на третьем место — 15 очков.