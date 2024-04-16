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Агент Барбоза: «Дзюбе нужен новый вызов, поэтому хочет переехать в Китай»

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Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал слухи вокруг перехода форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в «Шайхай Шэньхуа».

«Дзюба уже показал, что является важным игроком для «Локомотива». В Китае интересный чемпионат, Леонид Слуцкий сейчас показывает очень хорошие результаты. «Шанхай Шэньхуа» — лучшая команда лиги, у них хорошие результаты. Дзюба станет хорошим усилением для них. Возможно, Артем чувствует, что ему в жизни нужен новый вызов, поэтому хочет переехать в Китай», — приводит слова Барбозы Metaratings.ru.

В текущем сезоне 35-летний Дзюба провел 24 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
Результаты / календарь
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
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