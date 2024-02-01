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1 февраля, 19:10

Как произносить и писать имена игроков команды Слуцкого? Подготовили шпаргалку

Стали известны составы на матч «Шанхай Шэньхуа» — «Аль-Духаиль»
Александр Бобров
Шеф-редактор
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Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сегодня матчем «Шанхай Шэньхуа» — «Аль-Духаиль» стартует Кубок равноправия — международный турнир, организованный «Зенитом». В этой игре выступит много китайских футболистов, чьи имена незнакомы российским болельщикам. Рассказываем, как пишутся по-русски их имена и фамилии (они у китайцев идут первыми).

Фото «СЭ»

Заявка «Шанхай Шэньхуа» на матч:

Стартовый состав. 30. Бао Ясюн, 13. Вилсон Манафа, 3. Цзинь Шунькай, 4. Цзинь Янян, 38. Вэнь Цзябао, 6. Ибраим Амаду, 15. У Си, 20. Юй Ханьчао, 10. Жоау Тейшейра, 9. Андре Луис, 11. Сефас Малеле.

Запасные. 1. Ма Чжэнь, 5. Чжу Чэньцзе, 7. Сюй Хаоян, 8. Дай Вэйцзюнь, 16. Ян Цзесян, 18. Чжан Вэй, 28. Цао Юньдин, 32. Эдди Фрэнсис (Айди Фулансисы), 33. Ван Хайцзянь, 36. Фэй Эрнаньдо, 37. Се Пэнфэй.

Фото «СЭ»
ФК Шанхай Шэньхуа
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