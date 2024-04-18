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Сегодня, 17:25

Слуцкий признан лучшим тренером чемпионата Китая в марте

Алина Савинова
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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий стал лучшим тренером чемпионата Китая в марте, сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом месяце «синие дьяволы» под руководством 52-летнего российского специалиста выиграли три матча с общим счетом 7:0.

Кроме этого, «Шанхай Шэньхуа» установил рекордную победную серию в истории клуба, одержав пять 5 побед в 5 стартовых турах чемпионата текущего сезона. На данный момент команда с 16 очками лидирует в турнирной таблице турецкой суперлиги.

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря 2023 года. До этого его последним местом работы был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022-го.

Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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