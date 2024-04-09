«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Ухань Фри Таунс» в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа» дома одержал разгромную победу над «Ухань Фри Таунс» в матче 5-го тура чемпионата Китая — 4:1.

У хозяев голы забивали Андре Луис, Пенгфей Си, Тяньи Гао и Жоау Тейшейра. У гостей отметился Цзян Чжипэн.

«Шанхай Шэньхуа» одержал шестую победу под руководством Леонида Слуцкого, который стал главным тренером «синих дьяволов» в конце декабря 2023 года.

После 5 туров суперлиги клуб набрал 15 очков и лидирует в турнирной таблице. «Ухань» с 3 очками — на 14-й строчке.