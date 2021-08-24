Каталонская модель хочет позировать обнаженной с салфеткой в слезах Месси

И позировать с ней обнаженной!

Все мы помним прощальную пресс-конференцию Лионеля Месси после ухода из «Барселоны». Аргентинец тогда не смог сдержать слез, в чем ему помогла одна обычная салфетка за две копейки. Но салфетка в слезах легендарного футболиста стоит гораздо больше.

Лионель Месси повышает стоимость салфетки в тысячи раз. Фото Getty Images

Торговая платформа Mercado Libre, завладевшая ценным артефактом, выставила свою цену — желающий получить эксклюзивные права на прикосновение к куску бумаги должен был заплатить 1 миллион долларов. И как минимум один такой человек нашелся.

Каталонская модель и большая поклонница «Барселоны» Луана Сандин заявила, что готова выложить 600 тысяч долларов. Но дальше история приобрела загадочные оттенки, ведь лот пропал.

«Я предложила 600 тысяч долларов за этот платок Месси, после чего реклама исчезла. Это больше половины указанной суммы, однако объявление убрали без дополнительной информации, поэтому мы не знаем, купил ли ее кто-нибудь или рекламодатель просто отказался от данной идеи. В любом случае, я надеюсь, у меня получилось», — цитирует Сандин британское издание.

Надеемся, что Луана добьется своего, ведь она хочет не просто потратить лишние деньги, а позировать с покупкой в обнаженном виде. Пока судьба наследия Лионеля не решена, мы можем лишь оценить шикарное тело испанской модели и представить, как круто рядом с ним смотрелась бы заветная салфетка.