Президент французского футбола подал в отставку. Ле Гре построил отличную карьеру, но теперь ему грозит тюрьма

Ноэль Ле Гре не сдается.

«Зидан в сборной Бразилии? Мне плевать, пусть идет куда хочет. Пытался ли он связаться со мной? Нет, я бы даже не взял трубку». Так 10 января высказался президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре, и это были слова, которые стоили ему работы и статуса. После всеобщего возмущения (высказались даже Мбаппе и Эммануэль Макрон) чиновника моментально отстранили от должности, а через полтора месяца, 28 февраля, он официально подал в отставку.

В промежуток между отстранением и отставкой вскрылось очень много неприятной информации про экс-президента — вероятно, теперь он жалеет о словах про Зидана, потому что сейчас Ле Гре грозит тюрьма. Что же такого натворил 81-летний функционер и чем он вообще известен?

Ле Гре — чиновник старой школы. Пробился из деревни на самый верх и победил рак

Говоря про Ноэля, вспоминаешь про Сильвио Берлускони. Оба уже в возрасте, выходцы из небогатых семей, а еще оба эффективно и преданно поднимали клубы, в которых работали. Но если Сильвио обитал в Милане, в котором родился (что явно упрощало ему задачу), то Ле Гре появился на свет в мелкой деревушке возле Генгама, на северо-западе Франции.

Ноэль тяжело выбирался из трясины — сменил десяток профессий, прежде чем организовал успешный рыбный бизнес. А до того как возглавить собственную компанию, Ле Гре играл в футбол за местный «Генгам». Здесь же он вскоре получил должность президента клуба — всего в 31 год.

Деловая жилка у Ноэля проявилась уже тогда. Он быстро наладил процессы в клубе, за успех в Кубке Франции («Генгам» дошел до 1/8 в первый же сезон при Ле Гре) президент свозил команду на курорт в Румынию, а еще интересно переподписал контракты — игрокам доплачивали даже за количество людей на трибунах.

Ноэль Ле Гре. Фото Global Look Press

Увеличение бюджета, улучшенная селекция, приход спонсоров — Ле Гре проявил себя талантливым руководителем и, параллельно занимаясь рыбой, вывел «Генгам» в лигу 2, оформил ей профессиональный статус и построил новую арену. Вероятно, он и дальше развивал бы команду, но его позвали в Профессиональную футбольную лигу Франции в 1991 году. Там он задержался на девять лет и в том числе стал одним из основателей французского Кубка лиги.

Но Ле Гре не ограничивался только футболом — в 1995 году он стал мэром Генгама и оставался в должности до 2008 года. Параллельно с этим рос его бизнес (приносил уже сотни миллионов евро), а Ноэль старался успевать все. Клуб тоже окреп за это время — пока Ле Гре управлял французскими чемпионатами, «Генгам» побеждал «Ротор» в финале Кубка Интертото.

Безусловно, одно из главных достижений Ле Гре в спорте — Кубок Франции-2008/09, тогда «Генгам» стал первой за многие годы командой из лиги 2, которой удалось взять этот трофей. Скромный клуб из семитысячного города вышел в еврокубки второй раз в истории (первый был после Кубка Интертото), но без шансов уступил «Гамбургу» с общим счетом 2:8.

Ле Гре везде преуспевал — и в политике (правил Генгамом 13 лет), и в спорте, и в бизнесе. Ему не мешала даже онкология — в начале нулевых у Ноэля обнаружили рак желудка, но он не прекращал трудиться ни по одному из направлений. За, без сомнений, выдающиеся управленческие качества его позвали в Федерацию футбола Франции в 2011 году — там он был президентом до того самого неудачного комментария про Зидана.

Дидье Дешам и Ноэль Ле Гре. Фото Global Look Press

Историю с Зиданом перекрутили, но Ле Гре сам в этом виноват

Вообще, претензии к Ноэлю по поводу его неуважения к Зидану немного натянуты. Французская пресса раздула первую часть цитаты, но совсем забыла про вторую — она чуть исправляет положение. Вот что на самом деле сказал Ле Гре: « я бы даже не взял трубку. Что бы я ему сказал? Здравствуйте, сэр, не волнуйтесь, ищите другой клуб, потому что я уже подписал Дешама?»

История с Зиданом чуть сложнее, чем кажется, — ведь после поражения в финале чемпионата мира именно Зизу многие болельщики видели новым тренером. Вместо этого FFF во главе с Ле Гре продлила Дешама до 2026 года (причем сделано это было тайно) — вероятно, именно поэтому Ноэль не собирался разговаривать с экс-тренером «Реала».

Но в том, что его обвинили в неуважении, Ле Гре виноват сам. Он действительно человек с тяжелым характером, многое в жизни прошел и пережил и очень часто влипал в неприятности из-за длинного языка. Первый скандал случился еще в 2013 году — тогда вскрылось, что во Франции работает очень много спортивных агентов, ранее осужденных. По закону им запрещалось возвращаться к агентской деятельности, но когда Ле Гре спросили о том, откуда у них взялась повторная лицензия, он ответил, что не видит проблемы, а осужденные — «хорошие парни».

Еще Ле Гре утверждал, что расизма в футболе не существует (в ответ на реплики Неймара), чем очень обидел Мбаппе. Говорил, что ему плевать на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Отдыхал за счет федерации. Отказывался сотрудничать с Бензема, говорил: «Я не вы, я не араб». Поддержал Гризманна и Дембеле, когда те поиздевались над японскими рабочими. Наконец, предлагал секс спортивному агенту Соне Суид за помощь в работе.

Зинедин Зидан. Фото Global Look Press

В общем, человек он максимально неприятный и токсичный, совсем не соответствующий духу времени. Так что его отставка была вопросом времени — во Франции даже ходили слухи, будто министр спорта очень ждал этого момента. И совсем не удивительно, что после скандала с Зиданом вскрылось множество секс-историй с Ле Гре.

По данным инициированного после реплики про Зидана расследования, 81-летний французский чиновник приставал чуть ли не ко всем подряд. Одной сотруднице он предлагал секс втроем, другой — поцеловаться, третью неприлично трогал, четвертой признавался в любви и так далее. Конечно, сам Ноэль все отрицает и говорит, что даже не умеет писать эсэмэски, — но вряд ли ему кто-то поверит.

Ле Гре — невероятный профессионал своего дела, в том числе и его стараниями сборная Франции побывала в двух финалах за два чемпионата мира, а страна получила женский мундиаль. Но он оказался слишком неприятной личностью, и теперь его история на посту президента FFF завершена, а впереди долгое уголовное разбирательство.

Впрочем, десятилетия аппаратной службы не прошли даром. Глава FIFA Джанни Инфантино (Ноэль поддержал его кандидатуру на выборах) уже предоставил чиновнику теплое место в парижском офисе FIFA. Оттуда Ле Гре будет налаживать «связь между членами FIFA в Европе и Африке», а параллельно функционер планирует отбиваться от обвинений — угрожает поднять юристов по всем каналам. Чем закончится — скоро узнаем.