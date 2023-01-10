Зидан уже полтора года сидит без работы. Похоже, его окружение увлеклось играми вокруг сборной

Разбираемся в неоднозначных перспективах остающегося без работы более полутора лет знаменитого тренера.

Соскучился по работе

Зинедин Зидан никак публично не отреагировал на хамоватые высказывания президента французской федерации футбола Ноэля Ле Гре, что было ожидаемо. У легенды абсолютно безупречная репутация, и даже знаменитый удар головой в грудь Марко Матерацци в финале ЧМ-2006 — не трагедия, а драма с местью купившегося на провокации соперника человека. В том числе и поэтому Зизу — особенный во всем.

Его работа с мячом — магия, за которой можно было наблюдать бесконечно. Его авторитет среди не самых простых по характеру и натуре футболистов абсолютен. Будь то Килиан Мбаппе, Серхио Рамос и даже Криштиану Роналду, который только под началом этого специалиста нормально воспринимал собственные замены. И только такой человек, как Зидан, мог дважды уйти из «Реала» по собственному желанию.

14.01.2023 | Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

В первый раз — на пике карьеры после трех кряду побед в Лиге чемпионов. Во второй — чтобы дать мадридцам перезапустить проект и построить новую команду. Кто-то, кстати, воспринимал те решения как нежелание погружаться в проблемы, только все это — про слабость. То, что с Зиданом совершенно не ассоциируется. А вот версия об усталости от ежедневного давления кажется близкой к истине.

Для подтверждения данной мысли достаточно вспомнить второе пришествие Зинедина в «королевский клуб» и то, как болезненно он реагировал на критику журналистов после чемпионского сезона. А его, несмотря на былые заслуги, никто не жалел, не делая скидок ни на ворох травм, ни на жесточайший график после доигровки ковидного сезона. Зизу банально устал, но очевидно, что за полтора года наслаждения семьей и покоем он очень сильно соскучился по профессии.

Давняя мечта

Сборная Франции виделась для него идеальным вариантом. Чем-то новым с амбициями уровня «Реала», но при этом не требовавшим клубного уровня напряжения 365 дней в году. «Когда-нибудь это может стать моей целью. Когда я начинал тренировать десять лет назад, говорил, что это возможно», — рассуждал Зидан за несколько месяцев до второго прощания с Мадридом.

Есть и более ранняя цитата десятилетней давности. В ту пору Зизу только начинал в новой профессии, помогая в «Реале» Карло Анчелотти, и работу в сборной он называл своей мечтой. «Разумеется, это произойдет не сейчас, но я терпеливый человек», — говорил еще не выбиравший более дипломатичные формулировки молодой специалист.

Да и Ле Гре в какой-то степени этим амбициям подыгрывал. После провала на Евро-2020, где Франция сенсационно проиграла Швейцарии в первом же раунде плей-офф, глава федерации на вопрос о возможном назначении Зидана ответил: «Однажды он возглавит сборную. Когда? Я не знаю».

Дидье Дешам и Ноэль Ле Гре. Фото Global Look Press

И, возможно, те слова заставили активизироваться окружение Зизу. Как утверждали минувшим летом французские инсайдеры, бесконечная череда слухов о возможном назначении тренера в «ПСЖ» была лишь дымовой завесой для более амбициозной операции. И это начало выводить из себя руководство парижского суперклуба, что косвенно подтвердили несколько комментариев Нассера Аль-Хелаифи.

С одной стороны, там были максимально уважительные слова: «Я люблю Зидана. Он был фантастическим игроком, это исключительный тренер с тремя титулами Лиги чемпионов. Но я скажу одно: мы никогда не имели с ним никаких — даже косвенных — контактов». Вместе с тем Аль-Хелаифи говорил, что надеется на отсутствие подобных вопросов в будущем, а потом — перед назначением Кристофа Гальтье — немного уколол легенду словами о том, что никогда не общался с Зиданом как президент «ПСЖ», и в итоге был выбран другой — «лучший вариант для нашей тактической идеи».

Так что публичный срыв Ле Гре, на который президент федерации все равно не имел никакого права, — это усталость от византийских игр вокруг поста тренера сборной. Журналисты просто в нужный момент наступили на больную мозоль, а такая реакция скорее говорит о том, что глава французского футбола знает гораздо больше, чем говорит. И его решение продлить контракт с Дешамом — самый логичный ход, потому что Дидье — человек на своем месте. Неуживчивый на клубном уровне, где он со скандалами покидал «Монако» и «Ювентус», нашел себя в сборной. На прежних местах он без успеха требовал новые трансферы, зато сейчас Дешам сам себе менеджер, имеющий возможность выбирать лучших из лучших.

И, бесспорно, классный тренер, на ЧМ-2022 справившийся с колоссальными кадровыми проблемами и снова удививший небанальными решениями. На победном чемпионате мира в России это были не бивший по воротам, но круто работавший на команду Жиру, а также асимметричная схема с разноплановыми Мбаппе и Матюиди на флангах. В Катаре — универсальный солдат Гризманн в роли полузащитника, показывающий едва ли не лучший футбол в карьере Рабьо и неизвестные прежде герои вроде Коло-Муани.

Все дороги ведут в Париж?

Так что Зидану снова придется набраться терпения и найти себе новую работу. А это не самая простая задача с учетом уровня амбиций и тренерских достижений великого француза. У Бразилии нет денег на такого специалиста. Сборная США амбициозна, но потребует занятости до домашнего ЧМ-2026, а Португалию уже принял Роберто Мартинес.

Что до «Ювентуса», то даже после смены руководства клуба позиции Массимилиано Аллегри остаются прочными и подкреплены результатами. К тому же это то самое пресловутое давление в ежедневном режиме и находящийся в стадии перестройки проект. Но, возможно, выручит «ПСЖ».

Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press

Все-таки перспективы Гальтье туманны, тогда как Зидан лучше, чем кто-либо в мире, умеет управлять напичканными звездами командами. К тому же приход этого тренера может помочь удержать в Париже Мбаппе, для которого Зизу — кумир детства. Чего стоит давняя история, когда тот в роли спортивного директора «Реала» встречал приехавшего на просмотр в академию мадридцев 13-летнего Килиана на личном автомобиле.

Так, может, пришло время наконец-то поработать вместе? Ответ на этот вопрос мы получим чуть позже. Пока же Зидан на распутье, а Дешам там, где и должен быть.