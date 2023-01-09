Президент французского футбола оскорбил Зидана. Теперь у него проблемы с Мбаппе и министром спорта страны

Как продление контракта с Дешамом превратилось в масштабный скандал.

Сборная Франции, пожалуй, самая обсуждаемая национальная команда после чемпионата мира. Понятно, что невозможно не говорить о чемпионах мира аргентинцах, но французы регулярно подкидывали все новые поводы говорить о себе. Всплывали инсайды о новом витке конфликта Бензема и Дешама, из-за которого Карим объявил о завершении карьеры в сборной. Писали о конфликте в раздевалке, обсуждали историю с Мартинесом и Мбаппе.

Еще один сюжет Франция припасла на первые дни нового года — речь шла о продлении контракта с Дидье Дешамом. И все вроде бы было понятно — тренера, который выводил сборную в финал трех из четырех последних крупных турниров, продлевать нужно в обязательном порядке, даже несмотря на поражение в финале. Но пикантности вопросу добавляла фигура Зинедина Зидана, уже не первый месяц маячащая на горизонте французской сборной.

7 января L'Equipe писал, что Зизу отказался возглавить сборные Бразилии, Португалии и США, так как ждет предложения от FFF (Французской федерации футбола). Зидан не торопится с выбором нового места работы — он не работает с лета 2021 года, кода покинул «Реал». Хотя его фамилия регулярно всплывает в связи с потенциальным устройством в «Ювентус» или «ПСЖ», но всякий раз это оказывалось фейком. Теперь дорога в национальную команду для Зинедина закрыта, по крайней мере, на несколько ближайших лет, если не случится досрочного увольнения Дешама. 8 января FFF продлила контракт с Дидье аж до 2026 года. Примечательно, что президент федерации Ноэль Ле Гре собирался дать тренеру контракт до 2024 года, но тот продавил свой вариант. Да и вообще рутинная пролонгация соглашения превратилась в грандиозный скандал.

Зинедин Зидан. Фото Global Look Press

Виноват в этом во многом сам Ле Гре, который вел себя странно. Французская пресса писала, что руководитель не сообщил о своем решении продлить с Дешамом контракт исполнительному комитету, даже не поднимая на исполкоме этот вопрос. Проще говоря, продлил Дешама втихую. Но до точки кипения довели слова Ле Гре в интервью RMC после объявления о продлении контракта с Дидье. На вопрос о кандидатуре Зидана он ответил очень вызывающе:

«Я никогда не встречался с Зиданом, мы никогда не думали о расставании с Дидье. Кто может его в чем-то серьезно упрекнуть? Некоторым журналистам нужно что-то придумывать, потому что они не знают, что писать. Зидан в Бразилии? Мне плевать, он может идти куда хочет! Что если бы он попытался связаться со мной? Без шансов, я бы даже не ответил на его звонок. Может, ему нужно устроить курс, чтобы он нашел себе клуб или сборную?»

Слова Ле Гре вызвали острую реакцию. Одним из первых отреагировал лидер сборной Килиан Мбаппе, который в соцсетях выступил в поддержку кумира: «Зидан — это Франция, мы не относимся к легендам так неуважительно...» Тут же выступил и Франк Рибери, не последний человек в истории французской сборной: «Я восхищаюсь тобой. С другой стороны, нужно будет быстро подумать о консалтинге, Зизу».

В той же речи Ле Гре задел и Карима Бензема, сказав следующее: «Возможно, если бы Карим был в составе, Оливье Жиру гораздо реже появлялся бы на поле и сборная Франции не забила бы так много голов».

На выпад в сторону своих легенд отреагировал «Реал»: «Эти слова демонстрируют неуважение к одной из фигур, которой восхищаются болельщики по всему миру. Наш клуб ждет немедленного исправления ситуации. Зидан олицетворяет ценности спорта и показывал это на протяжении всей карьеры. Заявления президента FFF о Зидане и Бензема неуместные и дискредитируют его».

Дидье Дешам и Ноэль Ле Гре. Фото Reuters

Досталось Ле Гре даже от министра спорта Франции Амели Удеа-Кастера: «Очередные громкие заявления плюс поразившее всех позорное неуважение к легенде футбола и спорта. «Президент» первой спортивной федерации Франции не имеет права говорить такое. Пожалуйста, извинитесь за то, что слишком много сказали о Зинедине Зидане».

Ле Гре пришлось извиняться — вскоре вышел пресс-релиз с его словами: «Хочу извиниться за высказывания, которые совершенно не отражают моих мыслей и отношения к Зидану как к игроку и тренеру. Я дал интервью, которое давать не стоило — в ходе него пытались разжечь противоречия между Дешамом и Зиданом. Это два столпа французского футбола. Признаю, что допустил неаккуратные слова. Зидан знает, что и я, и люди Франции относятся к нему с безграничным уважением».

Это уже не первый скандал, в который попадает Ле Гре. В сентябре 80-летнего президента обвинили в сексуальных домогательствах, из-за которых несколько женщин покинули федерацию. А после Евро-2020 у Ноэля состоялся напряженный разговор с Мбаппе, который пожаловался на недостаточную защиту от расистских оскорблений после смазанного решающего пенальти. Слова о Зидане — неосторожный шаг, у которого могут быть самые серьезные последствия. Ле Гре нужно было просто аккуратно продлить контракт с одним из самых успешных тренеров планеты. Но сделал он это максимально топорным способом.