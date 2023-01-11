Макрон хочет сделать Платини новым боссом французского футбола. Чем занимался Мишель после коррупционного скандала?
Продолжает нарастать скандал вокруг президента Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Гре. Как пишет RMS Sport, он покинул свой пост на фоне мощнейшего резонанса, вызванного резким высказыванием в адрес Зинедина Зидана, претендовавшего на пост тренера сборной. После пролонгации контракта Дидье Дешама Ле Гре заявил в медиа: «Я никогда не встречался с Зиданом, мы никогда не думали о расставании с Дидье. Зидан в Бразилии? Мне плевать, он может идти куда хочет! Что, если бы он попытался связаться со мной? Без шансов, я бы даже не ответил на его звонок. Может, ему нужно устроить курс, чтобы он нашел себе клуб или сборную?»
Последствия для Ле Гре могут быть печальными — похоже, ему уже нашли замену
В защиту Зидана тут же вступились виднейшие фигуры французского футбола, включая Мбаппе, Льориса, Сиссе и Рибери. А комитет по этике FFF официально призвал Ле Гре покинуть свой пост.
«Мы не можем обратиться в дисциплинарный комитет, можем только попросить его уйти в отставку во благо футбола», — говорилось в заявлении.
На уход Ле Гре намекнула и министр спорта Франции Амели Удеа-Кастер. Сначала она осудила слова Ле Гре, а на следующий день рассказала, что думает об инциденте Эммануэль Макрон: «Президент шокирован и очень разочарован такими комментариями о легенде французского и мирового спорта».
Сам Ле Гре уже принес публичные извинения и, по информации Le Parisien, хотел лично позвонить Зидану. Неизвестно, состоялся ли разговор, — сам Зинедин отказывается давать какие-либо комментарии.
Для Ноэля это не первый скандал — параллельно Ле Гре обвиняют в сексуальных домогательствах. Тема всплывала еще пару лет назад, когда несколько женщин покинули федерацию футбола из-за харассмента со стороны Ноэля. Сейчас же выступила футбольный агент Соня Суид: «Мне было 28, а ему 72. Он смотрел на меня не как на агента, а как на конфетку, которую хочет пожевать. Грубо говоря, видел во мне только грудь и задницу. Это унизительно».
Все это моментально уничтожило репутацию Ле Гре и привело к отставке. Пока информация не подтверждена официально, но с точки зрения логики все вполне последовательно. Как пишет тот же RMC Sport, даже Эммануэль Макрон хотел, чтобы Ноэль покинул федерацию, а его место занял Мишель Платини — бывший президент УЕФА, оставивший свой пост в 2015 году из-за коррупционного скандала. Более того — президент Франции уже якобы связался с Мишелем, чтобы узнать, будет ли ему интересна эта работа. Макрон в интервью не раз говорил, что рос на игре Мишеля, потому подобное развитие событий выглядит вполне реально.
Жизнь Платини после ухода из УЕФА: судился и проводил время с семьей
Платини был главой УЕФА с 2007 по 2015 год. Карьера Мишеля в Ньоне закончилась отстранением от любой футбольной деятельности на восемь лет (позже срок сократили до четырех лет), после того как ФИФА подала в суд на Платини и своего же президента Зеппа Блаттера. Поводом для иска стал перевод Мишелю 1,83 миллиона евро, который одобрил Блаттер в январе 2011 года. Федеральный суд Швейцарии признал этот транш «неоправданным» и завел дело о мошенничестве.
Платини и Блаттеру грозило до пяти лет лишения свободы, но оба настаивали на своей невиновности и уверяли, что перевод был осуществлен в качестве оплаты консультационных услуг Мишеля с 1998 по 2002 год.
В июле 2022-го решением суда оба функционера были оправданы, а за несколько месяцев до этого уже сам Платини подал иск против нынешнего президента ФИФА Джанни Инфантино, обвинив его в «торговле влиянием».
«ФИФА и спортивный арбитражный суд действуют как мафия, — рассказывал Платини в январе 2020 года. — Это большая семья из маленькой Швейцарии. Юристы ФИФА, УЕФА и CAS — одни и те же люди, которые ведут дела между собой. Они могут сделать так, что вы исчезнете из футбола. Я не сделал ничего плохого, но меня и Блаттера «убили». Внезапно я стал Аль Капоне мирового футбола — нападки от ФИФА и сотен журналистов сделали мою жизнь невыносимой.
История же была проста — ФИФА задолжала мне деньги. Я ждал годами и, наконец, попросил вернуть долг. Выставил счет, получил сумму, заплатил налоги — ничего не скрывал. Через четыре года ФИФА обвинила меня в махинациях — та же группа людей, заплативших мне. Это был заговор ФИФА против моей кандидатуры на выборах".
Но проблемы Платини не ограничились этой историей. Летом 2019 года Мишеля арестовали в пригороде Парижа по подозрению в коррупции из-за предоставления Катару права на проведение ЧМ-2022. На следующий день после допроса его отпустили.
Официальных обвинений Платини не предъявили, но подробности выборов страны — хозяйки ЧМ-2022 все-таки всплыли. Их озвучил Блаттер незадолго до старта турнира в Катаре:
«В то время мы фактически договорились в исполнительном комитете, что Россия должна получить чемпионат мира по футболу 2018 года, а США — чемпионат мира 2022 года. Было бы жестом мира, если бы два давних политических противника провели турниры друг за другом.
За неделю до конгресса ФИФА в 2010 году Платини позвонил мне и сказал, что наш план не сработает. Его пригласили во дворец президента Саркози, который только перед этим обедал с наследным принцем Катара. Саркози сказал Мишелю: «Подумайте, что вы и ваши коллеги из УЕФА можете сделать для Катара, когда будет присуждаться право проведения чемпионата мира». Платини спросил: «Зепп, что бы вы сделали, если бы ваш президент попросил вас о чем-то?» Тогда я сказал ему, что этот вопрос не приходил мне в голову, потому что у нас в Швейцарии нет президента. И все получилось именно так: благодаря четырем голосам Платини ЧМ-2022 достался Катару, а не США. Это правда. Конечно, речь шла и о деньгах. Через полгода Катар купил у французов истребители за 14,6 миллиарда долларов".
Отбыв четырехлетнюю дисквалификацию, Платини так и не вернулся в футбол. По его словам, он посвятил время близким — жене, детям, внукам и друзьям. А еще много путешествовал и играл в гольф.
Теперь у Платини есть хорошие шансы вернуться, причем сразу на солидную должность. Издание Europe1 писало, что Макрон приглашал Мишеля вместе посетить финал ЧМ-2022, но тот отказался.
Ответит ли согласием легендарный француз на еще одно предложение президента?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|17
|14
|2
|1
|46-13
|44
|
2
|Ланс
|17
|12
|4
|1
|29-11
|40
|
3
|Марсель
|17
|11
|3
|3
|34-15
|36
|
4
|Ренн
|17
|10
|4
|3
|34-18
|34
|
5
|Монако
|17
|10
|3
|4
|33-23
|33
|
6
|Лорьян
|17
|9
|4
|4
|28-24
|31
|
7
|Лилль
|17
|9
|3
|5
|30-24
|30
|
8
|Лион
|17
|7
|3
|7
|27-21
|24
|
9
|Клермон Фут
|17
|6
|4
|7
|20-25
|22
|
10
|Реймс
|17
|4
|9
|4
|20-23
|21
|
11
|Ницца
|17
|5
|6
|6
|16-19
|21
|
12
|Тулуза
|17
|5
|4
|8
|23-33
|19
|
13
|Труа
|17
|4
|6
|7
|29-33
|18
|
14
|Монпелье
|17
|5
|2
|10
|27-31
|17
|
15
|Нант
|17
|3
|8
|6
|18-24
|17
|
16
|Аяччо
|17
|4
|3
|10
|15-26
|15
|
17
|Брест
|17
|3
|4
|10
|18-33
|13
|
18
|Осер
|17
|3
|4
|10
|16-35
|13
|
19
|Страсбур
|17
|1
|8
|8
|20-31
|11
|
20
|Анже
|17
|2
|2
|13
|16-37
|8
|11.01
|21:00
|
Аяччо – Реймс
|- : -
|11.01
|21:00
|
Осер – Тулуза
|- : -
|11.01
|21:00
|
Брест – Лилль
|- : -
|11.01
|21:00
|
Клермон Фут – Ренн
|- : -
|11.01
|21:00
|
Нант – Лион
|- : -
|11.01
|23:00
|
Лорьян – Монако
|- : -
|11.01
|23:00
|
Ницца – Монпелье
|- : -
|11.01
|23:00
|
ПСЖ – Анже
|- : -
|11.01
|23:00
|
Страсбур – Ланс
|- : -
|11.01
|23:00
|
Труа – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|14
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|12
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|11
|1
|2