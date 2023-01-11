Макрон хочет сделать Платини новым боссом французского футбола. Чем занимался Мишель после коррупционного скандала?

Он заменит Ле Гре, который дерзко высказался в адрес Зидана.

Продолжает нарастать скандал вокруг президента Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Гре. Как пишет RMS Sport, он покинул свой пост на фоне мощнейшего резонанса, вызванного резким высказыванием в адрес Зинедина Зидана, претендовавшего на пост тренера сборной. После пролонгации контракта Дидье Дешама Ле Гре заявил в медиа: «Я никогда не встречался с Зиданом, мы никогда не думали о расставании с Дидье. Зидан в Бразилии? Мне плевать, он может идти куда хочет! Что, если бы он попытался связаться со мной? Без шансов, я бы даже не ответил на его звонок. Может, ему нужно устроить курс, чтобы он нашел себе клуб или сборную?»

Последствия для Ле Гре могут быть печальными — похоже, ему уже нашли замену

В защиту Зидана тут же вступились виднейшие фигуры французского футбола, включая Мбаппе, Льориса, Сиссе и Рибери. А комитет по этике FFF официально призвал Ле Гре покинуть свой пост.

«Мы не можем обратиться в дисциплинарный комитет, можем только попросить его уйти в отставку во благо футбола», — говорилось в заявлении.

На уход Ле Гре намекнула и министр спорта Франции Амели Удеа-Кастер. Сначала она осудила слова Ле Гре, а на следующий день рассказала, что думает об инциденте Эммануэль Макрон: «Президент шокирован и очень разочарован такими комментариями о легенде французского и мирового спорта».

Ноэль Ле Гре. Фото Global Look Press

Сам Ле Гре уже принес публичные извинения и, по информации Le Parisien, хотел лично позвонить Зидану. Неизвестно, состоялся ли разговор, — сам Зинедин отказывается давать какие-либо комментарии.

Для Ноэля это не первый скандал — параллельно Ле Гре обвиняют в сексуальных домогательствах. Тема всплывала еще пару лет назад, когда несколько женщин покинули федерацию футбола из-за харассмента со стороны Ноэля. Сейчас же выступила футбольный агент Соня Суид: «Мне было 28, а ему 72. Он смотрел на меня не как на агента, а как на конфетку, которую хочет пожевать. Грубо говоря, видел во мне только грудь и задницу. Это унизительно».

Все это моментально уничтожило репутацию Ле Гре и привело к отставке. Пока информация не подтверждена официально, но с точки зрения логики все вполне последовательно. Как пишет тот же RMC Sport, даже Эммануэль Макрон хотел, чтобы Ноэль покинул федерацию, а его место занял Мишель Платини — бывший президент УЕФА, оставивший свой пост в 2015 году из-за коррупционного скандала. Более того — президент Франции уже якобы связался с Мишелем, чтобы узнать, будет ли ему интересна эта работа. Макрон в интервью не раз говорил, что рос на игре Мишеля, потому подобное развитие событий выглядит вполне реально.

Жизнь Платини после ухода из УЕФА: судился и проводил время с семьей

Платини был главой УЕФА с 2007 по 2015 год. Карьера Мишеля в Ньоне закончилась отстранением от любой футбольной деятельности на восемь лет (позже срок сократили до четырех лет), после того как ФИФА подала в суд на Платини и своего же президента Зеппа Блаттера. Поводом для иска стал перевод Мишелю 1,83 миллиона евро, который одобрил Блаттер в январе 2011 года. Федеральный суд Швейцарии признал этот транш «неоправданным» и завел дело о мошенничестве.

Платини и Блаттеру грозило до пяти лет лишения свободы, но оба настаивали на своей невиновности и уверяли, что перевод был осуществлен в качестве оплаты консультационных услуг Мишеля с 1998 по 2002 год.

14.01.2023 | Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

В июле 2022-го решением суда оба функционера были оправданы, а за несколько месяцев до этого уже сам Платини подал иск против нынешнего президента ФИФА Джанни Инфантино, обвинив его в «торговле влиянием».

«ФИФА и спортивный арбитражный суд действуют как мафия, — рассказывал Платини в январе 2020 года. — Это большая семья из маленькой Швейцарии. Юристы ФИФА, УЕФА и CAS — одни и те же люди, которые ведут дела между собой. Они могут сделать так, что вы исчезнете из футбола. Я не сделал ничего плохого, но меня и Блаттера «убили». Внезапно я стал Аль Капоне мирового футбола — нападки от ФИФА и сотен журналистов сделали мою жизнь невыносимой.

Мишель Платини. Фото Global Look Press

История же была проста — ФИФА задолжала мне деньги. Я ждал годами и, наконец, попросил вернуть долг. Выставил счет, получил сумму, заплатил налоги — ничего не скрывал. Через четыре года ФИФА обвинила меня в махинациях — та же группа людей, заплативших мне. Это был заговор ФИФА против моей кандидатуры на выборах".

Но проблемы Платини не ограничились этой историей. Летом 2019 года Мишеля арестовали в пригороде Парижа по подозрению в коррупции из-за предоставления Катару права на проведение ЧМ-2022. На следующий день после допроса его отпустили.

Официальных обвинений Платини не предъявили, но подробности выборов страны — хозяйки ЧМ-2022 все-таки всплыли. Их озвучил Блаттер незадолго до старта турнира в Катаре:

«В то время мы фактически договорились в исполнительном комитете, что Россия должна получить чемпионат мира по футболу 2018 года, а США — чемпионат мира 2022 года. Было бы жестом мира, если бы два давних политических противника провели турниры друг за другом.

За неделю до конгресса ФИФА в 2010 году Платини позвонил мне и сказал, что наш план не сработает. Его пригласили во дворец президента Саркози, который только перед этим обедал с наследным принцем Катара. Саркози сказал Мишелю: «Подумайте, что вы и ваши коллеги из УЕФА можете сделать для Катара, когда будет присуждаться право проведения чемпионата мира». Платини спросил: «Зепп, что бы вы сделали, если бы ваш президент попросил вас о чем-то?» Тогда я сказал ему, что этот вопрос не приходил мне в голову, потому что у нас в Швейцарии нет президента. И все получилось именно так: благодаря четырем голосам Платини ЧМ-2022 достался Катару, а не США. Это правда. Конечно, речь шла и о деньгах. Через полгода Катар купил у французов истребители за 14,6 миллиарда долларов".

Отбыв четырехлетнюю дисквалификацию, Платини так и не вернулся в футбол. По его словам, он посвятил время близким — жене, детям, внукам и друзьям. А еще много путешествовал и играл в гольф.

Эмманюэль Макрон. Фото Global Look Press

Теперь у Платини есть хорошие шансы вернуться, причем сразу на солидную должность. Издание Europe1 писало, что Макрон приглашал Мишеля вместе посетить финал ЧМ-2022, но тот отказался.

Ответит ли согласием легендарный француз на еще одно предложение президента?