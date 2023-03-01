Одно из главных открытий сезона в европейском футболе. Тренер «Ланса» обожает йогу и строит авторский проект

В следующем сезоне можем увидеть эту веселую команду в Лиге чемпионов.

«Ланс» — одно из главных открытий сезона в европейском футболе. Сейчас команда находится на четвертом месте, отставая от лидирующего «ПСЖ» на 10 очков, но совсем недавно клуб из города с населением чуть больше 30 тысяч человек боролся с парижским грандом за первое место. О борьбе за чемпионство сейчас речи, похоже, уже не идет, однако «Ланс» продолжает показывать яркий футбол, а в его составе играют несколько интересных футболистов, которых мы скоро можем увидеть в больших клубах.

На кого обратить внимание

Возвращение в лигу 1 «Ланс» оформил лишь весной 2020 года и два сезона подряд занимал седьмое место в элите французского футбола. В нынешнем сезоне клуб провел рекордную распродажу в своей истории — летом команду покинули лидеры Шейк Дукуре («Кристал Пэлас»), Жонатан Клаусс («Марсель»), а также нападающие Симон Банза, Игнатиус Ганаго и Корентен Жан. По данным Transfermarkt , «Ланс» заработал порядка 52 миллионов евро.

Но деньги не лежали просто так — клуб потратил чуть более 38 миллионов на усиление. Пришли полузащитник Салис Абдул Самед, который с лета вырос в цене в пять раз (на Transfermarkt он оценивается в 10 миллионов евро) и нападающий Лоис Опенда из «Брюгге» (сейчас он лучший бомбардир команды с девятью голами и успел съездить на чемпионат мира в составе сборной Бельгии).

Также в этом сезоне неожиданно стал лидером 32-летний Флориан Сотока. Раньше он играл на острие атаки, а сейчас действует в оттяжке. Этот тренерский ход сработал — он второй бомбардир команды и лидер по числу голевых передач.

Ну и куда без капитана Секо Фофана? Это самый креативный футболист команды, через которого проходят позиционные атаки. Хоть он и играет в центре полузащиты, но обожает уходить на левый фланг, там получать мяч, смещаться с ним в центр и бить издали.

Флориан Сотока. Фото Global Look Press

Тренер, обожающий йогу

«Ланс» — это точно тренерская команда. Франк Эс работает тут уже три года — с ним клуб поднялся в лигу 1 и успешно играет в ней третий сезон. Почти все, кто работал с Эсом, рассказывают о его честности, спокойствии, простоте. «В команде не встречался ни один игрок, который был бы недоволен Франком», — говорил Патрик Леру, работавший в «Майене», пока там тренировал Эс.

Многие игроки «Ланса» в интервью объясняют успехи клуба прекрасной атмосферой в команде и мотивацией, которой заряжает тренер. Благодаря этому в коллективе нет конфликтов и все упорно работают в заданном направлении. Все это можно расценивать как обычные штампы, но данные детали необычайно важныв небогатой команде, где нужно бороться друг за друга, за тренера, за возможность прыгнуть выше головы и добиться исторического результата.

С осени 2022 года Франк Эс расширил свои обязанности и взял на себя функции генерального и спортивного директора, так как прошлый спортивный координатор Флоран Гизольфи уехал в «Ниццу». Клуб продлил с Эсом контракт до 2027-го, а его помощника Гизольфи Грегори Тиля сделал техническим директором. Еще Эс будет больше следить за молодежным центром «Ланса», а Тиль станет главным по трансферам. В общем, Эс работает без отпусков сразу по нескольким направлениям. Настоящий менеджер.

Кстати, еще один интересный факт про Франка Эса: он обожает йогу, и теперь она стала обязательной частью каждой тренировки в клубе. «Мы уделяем йоге по часу, это восстановительная процедура, которая необходима для работы над дыханием. У нас есть специалисты, и в этом плане я эгоист, не иду на уступки игрокам. Пока я в «Лансе», здесь будет йога», — говорил тренер на одном из интервью.

Франк Эс. Фото Global Look Press

Тактические детали

Франк Эс использует только схему 3-4-3 со ставкой на давление, по статистике интенсивности прессинга ( PPDA ) они четвертые в лиге.

У «Ланса» — лучшая оборона в этом сезоне чемпионата Франции. 20 пропущенных мячей за 25 туров — даже «ПСЖ» пропустил больше. При этом команде необычный набор в тройку центральных защитников. Расстановка в основном такая: в самом центре играет Кевин Дансо, ближе к флангам — Факундо Медина и Жонатан Гради. Но у лучшей защиты во Франции есть слабость — верховые единоборства. Если Дансо выиграл 62 воздушных дуэли, всего в воздухе 74% побед (это отличный показатель), то Медина и Гради забрали всего по 21 дуэли (первый побеждает наверху в 42% случаев, другой — в 41%). Для центральных защитников — катастрофические цифры! Но «Ланс» привык защищаться числом, плюс помогают активно перемещающиеся полузащитники, так что и фактор проблем на втором этаже удается нивелировать. Плюс очень уверенно на выходах действует Брис Самба. У него есть уникальная фишка — забирать подачи одной рукой. Рискованно, зато эффектно.

В этом сезоне Франк Эс пытается развить позиционные атаки, чтобы в играх с аутсайдерами стабильно набирать очки и не выпадать из гонки за Лигу чемпионов. «Ланс» и правда улучшил свои показатели по владению мячом. В сезоне-2020/21 было 51,1%, в сезоне-2021/22 — 50,7%. Теперь же — 59,1%, четвертый показатель в лиге 1 по территориальному доминированию, но эффективность их позиционных атак пока не восхищает. В основном позиционная атака заключается в следующем: крайний защитник делает рывок с мячом (по этому показателю Медина — второй, Гради — седьмой, Дансо — десятый в лиге), где отдает передачу на атакующих полузащитников или на опорника Фофана. Затем идет пас за спины защитникам соперника, куда забегает нападающий. Если эта схема с обостряющим пасом на форварда не проходит, то всегда можно перевести мяч на фланг Франковского, который бомбардирует штрафную соперника бесконечными подачами. Иногда «Лансу» не хватает скорости передвижения мяча внизу, то есть качественных коротких передач, которые растягивают оборону соперника. Но как только игра ускоряется, «Ланс» сразу создает опасные моменты.

Футболисты «Ланса». Фото Reuters

Мнение экспертов

Кристоф Гальтье после первого поражения «ПСЖ» в лиге 1 от «Ланса» признался, что его команда никогда не была такой разобранной, а все благодаря игре соперника:

«Меня расстраивает то, как мы пропускали. Мы знали, в чем силен «Ланс», мы указали на их сильные стороны, мы говорили об этом и работали над этим. Есть небольшое раздражение, потому что мы подарили им два гола. Но это не умаляет качества «Ланса», они провели отличную игру. «ПСЖ» был разделен на две части. Мы были дезорганизованы. Я впервые увидел свою команду настолько разобранной».

А бывший нападающий и тренер «Ланса» Йоахим Маркс рассчитывает на борьбу команды за тройку в чемпионате Франции

«Это отличная и сплоченная команда, которая всегда использует свои моменты. Эс создал отличную атмосферу в клубе. Рад, что он остается в клубе на долгий срок».

Увидим ли мы «Ланс» в Лиге чемпионов