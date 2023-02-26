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26 февраля, 21:15

После вылета из еврокубков «Монако» потерпел жестокий разгром в дерби. Головин ничем не запомнился

Дмитрий Гирин
Корреспондент
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«Монако» — «Ницца» — 0:3. Александр Головин в борьбе.
Фото ФК «Монако»
«Монако» — «Ницца» — 0:3.
Фото ФК «Монако»
«Монако» — «Ницца» — 0:3.
Фото Global Look Press
1/3
С треском проиграли «Ницце» — 0:3.
Франция. Лига 1. 25-й тур
26 февр, 19:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
0:3
Ницца

На дерби Лазурного Берега «Монако» вышел спустя три дня после обидного вылета из Лиги Европы, где клуб из княжества в ярком и немного сумасшедшем противостоянии с «Байером» уступил в серии пенальти (3:2 и 2:3 в игровое время). Это уже второе подобное поражение для монегасков в этом году — в начале января они таким же образом покинули Кубок Франции. Тогда решающим стал промах Александра Головина, сейчас — Элиота Матазо, который запустил мяч в перекладину.

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«Обстоятельства сложились не в нашу пользу. Это была равная игра, Леверкузен был лучше нас в первом тайме. Мы были лучше во втором тайме и еще больше доминировали в последние тридцать минут. Нам не хватило немного удачи. Я, конечно, очень расстроен тем, что команда проиграла, и тем, что мы огорчили людей, которые любят «Монако». Но я все-таки больше горжусь командой, потому что игроки справились со сложными обстоятельствами. Мы должны поднять голову и с этого момента смотреть вперед», — рассуждал главный тренер Филипп Клеман.

Очевидно, что матч с «Байером» отнял у «Монако» много как физических, так и эмоциональных сил, поэтому решение Клемана освежить состав выглядело вполне обоснованным — из лидеров в запасе остались Головин, Виссам Бен Йеддер и Кайю Энрике.

"Монако" — "Ницца" — 0:3. Фото ФК «Монако»
«Монако» — «Ницца» — 0:3.
ФК «Монако»

«С Головиным все нормально. Было много игр подряд, поэтому тренер дал немного передохнуть Саше, Бен Йеддеру и Кайю Энрике», — сказал «СЭ» агент российского полузащитника Александр Клюев.

Но помимо кадровых перестановок, Клеман решил и поменять схему: вместо уже привычных 4-4-2 на расстановку с тремя защитниками. Вероятно, это была попытка отзеркалить «Ниццу», которая играет подобным образом. Такое внимание к сопернику понятно: после отставки Люсьена Фавра и назначения на его место работавшего со второй командой 36-летнего Дидье Дигара «орлята» пошли на взлет — ни одного поражения в чемпионате в 2023 году (пять побед и две ничьих).

Александр Головин в&nbsp;матче &laquo;Брест&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo;. Головин в порядке: россиянин снова забил, а «Монако» выиграл в пятый раз подряд

Но эксперимент обернулся полным провалом. «Монако» бодро начал, провел пару неплохих атак, в целом больше владел мячом и старался доминировать. Но получалось так себе. Показательно соотношение ударов в первом тайме: 8-3 в пользу хозяев. При этом в створ монегаски попали лишь раз, и это было что-то совсем незапоминающееся. Тогда как все три попытки «Ниццы» обернулись голами.

Первые два гола получились похожими: пас за спину защитникам «Монако» на свободное место, открывание и рывок Терема Моффи и четкое завершение нигерийца. В первом случае заброс исполнил Данте, во втором — Хефрен Тюрам, сын чемпиона мира-1998 Лилиана Тюрама. А под занавес тайма уже Моффи ассистировал Тюраму, мягко покатив тому мяч под удар.

«Монако» — «Ницца» — 0:3. Фото Global Look Press
«Монако» — «Ницца» — 0:3.
Фото Global Look Press

В перерыве Клеман признал провал стартового плана и выпустил сразу четверых новых футболистов, в том числе Головина. Перестановки помогли не сильно: остроту у чужих ворот «Монако» не генерировал, тогда как «Ницца» вполне могла забивать еще.

Монегаски потерпели первое поражение в лиге 1 в 2023 году, прервав серию из девяти удачных матчей, но все равно остались в первой тройке по итогам тура. Через неделю «Монако» сыграет на выезде с одним из аутсайдеров — «Труа».

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Ницца
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Неймара пора выгонять из «ПСЖ». Он опять не поможет в важном матче

Месси. Мбаппе. Магия
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 25 19 3 3 62-23 60
2
 Марсель 25 16 4 5 48-25 52
3
 Монако 25 15 5 5 53-34 50
4
 Ланс 25 14 8 3 39-20 50
5
 Ренн 25 14 4 7 45-28 46
6
 Лилль 25 13 5 7 45-32 44
7
 Ницца 25 11 8 6 33-21 41
8
 Лорьян 25 11 6 8 38-36 39
9
 Лион 25 11 5 9 39-28 38
10
 Реймс 25 8 13 4 33-26 37
11
 Тулуза 25 9 5 11 41-45 32
12
 Клермон Фут 25 8 7 10 25-34 31
13
 Нант 25 6 10 9 25-30 28
14
 Монпелье 25 8 3 14 36-46 27
15
 Страсбур 25 4 10 11 30-43 22
16
 Осер 25 5 6 14 22-48 21
17
 Аяччо 25 6 3 16 20-46 21
18
 Брест 25 4 8 13 26-42 20
19
 Труа 25 4 7 14 34-55 19
20
 Анже 25 2 4 19 21-53 10
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3.03 23:00
Ницца – Осер
 - : -
4.03 19:00
Ланс – Лилль
 - : -
4.03 23:00
ПСЖ – Нант
 - : -
5.03 15:00
Труа – Монако
 - : -
5.03 17:00
Монпелье – Анже
 - : -
5.03 17:00
Реймс – Аяччо
 - : -
5.03 17:00
Страсбур – Брест
 - : -
5.03 17:00
Тулуза – Клермон Фут
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Монпелье

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