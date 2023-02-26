После вылета из еврокубков «Монако» потерпел жестокий разгром в дерби. Головин ничем не запомнился
На дерби Лазурного Берега «Монако» вышел спустя три дня после обидного вылета из Лиги Европы, где клуб из княжества в ярком и немного сумасшедшем противостоянии с «Байером» уступил в серии пенальти (3:2 и 2:3 в игровое время). Это уже второе подобное поражение для монегасков в этом году — в начале января они таким же образом покинули Кубок Франции. Тогда решающим стал промах Александра Головина, сейчас — Элиота Матазо, который запустил мяч в перекладину.
«Обстоятельства сложились не в нашу пользу. Это была равная игра, Леверкузен был лучше нас в первом тайме. Мы были лучше во втором тайме и еще больше доминировали в последние тридцать минут. Нам не хватило немного удачи. Я, конечно, очень расстроен тем, что команда проиграла, и тем, что мы огорчили людей, которые любят «Монако». Но я все-таки больше горжусь командой, потому что игроки справились со сложными обстоятельствами. Мы должны поднять голову и с этого момента смотреть вперед», — рассуждал главный тренер Филипп Клеман.
Очевидно, что матч с «Байером» отнял у «Монако» много как физических, так и эмоциональных сил, поэтому решение Клемана освежить состав выглядело вполне обоснованным — из лидеров в запасе остались Головин, Виссам Бен Йеддер и Кайю Энрике.
«С Головиным все нормально. Было много игр подряд, поэтому тренер дал немного передохнуть Саше, Бен Йеддеру и Кайю Энрике», — сказал «СЭ» агент российского полузащитника Александр Клюев.
Но помимо кадровых перестановок, Клеман решил и поменять схему: вместо уже привычных 4-4-2 на расстановку с тремя защитниками. Вероятно, это была попытка отзеркалить «Ниццу», которая играет подобным образом. Такое внимание к сопернику понятно: после отставки Люсьена Фавра и назначения на его место работавшего со второй командой 36-летнего Дидье Дигара «орлята» пошли на взлет — ни одного поражения в чемпионате в 2023 году (пять побед и две ничьих).
Но эксперимент обернулся полным провалом. «Монако» бодро начал, провел пару неплохих атак, в целом больше владел мячом и старался доминировать. Но получалось так себе. Показательно соотношение ударов в первом тайме: 8-3 в пользу хозяев. При этом в створ монегаски попали лишь раз, и это было что-то совсем незапоминающееся. Тогда как все три попытки «Ниццы» обернулись голами.
Первые два гола получились похожими: пас за спину защитникам «Монако» на свободное место, открывание и рывок Терема Моффи и четкое завершение нигерийца. В первом случае заброс исполнил Данте, во втором — Хефрен Тюрам, сын чемпиона мира-1998 Лилиана Тюрама. А под занавес тайма уже Моффи ассистировал Тюраму, мягко покатив тому мяч под удар.
В перерыве Клеман признал провал стартового плана и выпустил сразу четверых новых футболистов, в том числе Головина. Перестановки помогли не сильно: остроту у чужих ворот «Монако» не генерировал, тогда как «Ницца» вполне могла забивать еще.
Монегаски потерпели первое поражение в лиге 1 в 2023 году, прервав серию из девяти удачных матчей, но все равно остались в первой тройке по итогам тура. Через неделю «Монако» сыграет на выезде с одним из аутсайдеров — «Труа».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|25
|19
|3
|3
|62-23
|60
|
2
|Марсель
|25
|16
|4
|5
|48-25
|52
|
3
|Монако
|25
|15
|5
|5
|53-34
|50
|
4
|Ланс
|25
|14
|8
|3
|39-20
|50
|
5
|Ренн
|25
|14
|4
|7
|45-28
|46
|
6
|Лилль
|25
|13
|5
|7
|45-32
|44
|
7
|Ницца
|25
|11
|8
|6
|33-21
|41
|
8
|Лорьян
|25
|11
|6
|8
|38-36
|39
|
9
|Лион
|25
|11
|5
|9
|39-28
|38
|
10
|Реймс
|25
|8
|13
|4
|33-26
|37
|
11
|Тулуза
|25
|9
|5
|11
|41-45
|32
|
12
|Клермон Фут
|25
|8
|7
|10
|25-34
|31
|
13
|Нант
|25
|6
|10
|9
|25-30
|28
|
14
|Монпелье
|25
|8
|3
|14
|36-46
|27
|
15
|Страсбур
|25
|4
|10
|11
|30-43
|22
|
16
|Осер
|25
|5
|6
|14
|22-48
|21
|
17
|Аяччо
|25
|6
|3
|16
|20-46
|21
|
18
|Брест
|25
|4
|8
|13
|26-42
|20
|
19
|Труа
|25
|4
|7
|14
|34-55
|19
|
20
|Анже
|25
|2
|4
|19
|21-53
|10
|3.03
|23:00
|
Ницца – Осер
|- : -
|4.03
|19:00
|
Ланс – Лилль
|- : -
|4.03
|23:00
|
ПСЖ – Нант
|- : -
|5.03
|15:00
|
Труа – Монако
|- : -
|5.03
|17:00
|
Монпелье – Анже
|- : -
|5.03
|17:00
|
Реймс – Аяччо
|- : -
|5.03
|17:00
|
Страсбур – Брест
|- : -
|5.03
|17:00
|
Тулуза – Клермон Фут
|- : -
|5.03
|19:05
|
Лион – Лорьян
|- : -
|5.03
|22:45
|
Ренн – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|17
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|15
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|15
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|12
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|20
|2
|3
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|19
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|20
|2
|2