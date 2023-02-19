Головин в порядке: россиянин снова забил, а «Монако» выиграл в пятый раз подряд

Победили «Брест» — 2:1.

На неделе «Монако» одержал яркую и запоминающуюся победу над «Байером» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (3:2) с решающим голом капитана Акселя Дисаси уже в компенсированное время. Получилось красиво и эмоционально, но, с другой стороны, матч в Леверкузене подбросил главному тренеру монегасков Филиппу Клеману ряд вопросов — прежде всего кадровых.

В игре с «Байером» получили травмы сразу два защитника — Рубен Агилар и Гильермо Марипан. Причем чилиец получил повреждение, когда сам нарушал правила (за этот фол он получил желтую карточку). Лимит замен у «Монако» к тому моменту был уже выбран, Марипан вроде бы ушел с поля, но потом вернулся и кое-как дохромал до финального свистка. Перед матчем с «Брестом» ни он, ни Агилар не тренировались в общей группе, равно как и Кевин Фолланд. И неудивительно, что в заявку на игру никто из этой троицы не попал.

Помимо вынужденных перестановок Клеман провел и обычную ротацию. Бельгийский тренер полностью обновил линию нападения: если в Леверкузене в основе были Такуми Минамино и Брель Эмболо, то в Бресте — Виссам Бен Йеддер и 18-летний талант Элиесс Бен Сегир. Кроме того, в центр поля вместо Мохамеда Камара вышел Элиот Матазо.

Если этими решениями Клеман хотел добавить свежести группе атаки после трудного выезда в Германию, то задумка не особенно работала. В первой половине матча «Монако» выглядел вялым и каким-то опустошенным. Да, гости ожидаемо больше владели мячом, а игра проходила на половине поля «Бреста», но моментов монегаски не создавали. Запомнился разве что удар Бен Йеддера из пределов штрафной, когда форвард перед этим развернул защитника, но вратарь Марко Бизот отбил мяч ногой. На этом фоне попытки «Бреста» смотрелись даже бодрее, пусть голкиперу «Монако» Александру Нюбелю и не требовалось делать что-то экстраординарное.

Игроки «Монако» радуются голу в ворота «Бреста». Фото AFP

Александр Головин на этом усыпляющем фоне не сильно выделялся, и иногда даже партнеры не понимали его решений — однажды Кайю Энрике просто не побежал в ту зону, куда отдавал пас россиянин. Да и стандарты у него не особенно получались. Но именно Головин на пару с Бен Йеддером перед самым перерывом разбудили эту игру. Комбинация получилась нехитрой, но эффективной: капитан «Монако» покатил мяч в центр штрафной, куда уже набегал российский полузащитник. Головин забил во втором матче лиги 1 подряд: неделю назад он поразил ворота «ПСЖ», а вообще это уже третий его гол в 2023 году. Если же брать отрезок после ЧМ-2022, то у Александра 6 очков (3+3) в 11 матчах во всех турнирах.

После этого идеальным сценарием для «Монако», учитывая ситуацию с больными и травмированными, а также предстоящий в четверг ответный матч с «Байером», было бы довести игру в Бресте до победы в как можно менее энергозатратном режиме. И монегаски старались его реализовать: с началом второго тайма забрали себе мяч, но при этом совершенно не стремились обострять.

До тотального контроля дело, конечно, не доходило, и какие-то шансы что-то сделать «Брест» получал — например, со стандартов, которые более или менее регулярно зарабатывал. Но «Монако» в этот вечер был в хорошем смысле беспощаден, включаясь и забивая в совершенно неочевидных ситуациях: в этом смысле гол вышедшего на замену Мирона Боаду после прострела Крислена Матсима был в чем-то похож на мяч Головина.

Спокойной концовки у «Монако», правда, все равно не получилось — «Брест» смог забить один мяч, но не более того. Клуб из княжества одержал пятую победу подряд, если брать все турниры, а в чемпионате Франции его беспроигрышная серия составляет уже девять матчей (+7=2). Через неделю монегасков ждет дерби Лазурного Берега с «Ниццей».