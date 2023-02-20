«Головин правит игрой как Царь». Что пишут во Франции про игру российского футболиста

Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Бреста» (2:1).

Их невозможно остановить

L'Equipe, сосредоточив внимание на ярком матче «ПСЖ», включил игру монегасков в обзор нескольких событий тура. В посвященном «Монако» блоке констатируется очевидное: «Брест» не сумел прервать неблагоприятную серию в противостоянии с находящейся в хорошей форме командой из княжества. Что до гола Александра Головина, то самое авторитетное спортивное СМИ Франции назвало российского легионера одним из сильнейших игроков команды в этом сезоне, а гол полузащитника продлил серию «Монако» с результативными играми в лиге 1 до 34 матчей.

Портал Maxifoot тоже ограничился включением игры в Бресте в дайджест главных событий дня в европейском футболе. Как отмечает издание, «Монако» ворвался в топ-3 раньше, чем в предыдущих чемпионатах. При этом акцент сделан не только на четвертой подряд победе монегасков, но и на том, что команда из княжества, даже не особо блистая, выглядела очень солидно.

Если L'Equipe назвал первой звездой матча получившего шестерку Бен Йеддера, то сайт Homme du Match после критики Головина по итогам игры в Леверкузене не жалел комплиментов в адрес получившего 7,5 Александра. «Он правит монегасской командой как царь благодаря высокой технике и видению поля. Умеющий решать судьбу игры, он проложил путь к победе, получив точный пас от Бен Йеддера. Часто получая мяч между линиями, он раздавал передачи, которые могли бы стать голевыми, если бы не неуклюжесть нападающих», — написано в комментарии к игре россиянина.

Monaco Tribune сразу переходит к главному — продолжению победной серии красно-белых, которая названа невероятной. «Их невозможно остановить. Непобедимые в лиге 1 на протяжении девяти туров подопечные Филиппа Клемана как никогда активны в борьбе за место на подиуме», — пишет издание. В случае с голом Головина отмечено, что это уже шестой мяч нашего легионера в нынешнем чемпионате. А игроком матча назван молодой защитник Матсима, возвращенный зимой из аренды в «Лорьяне» и проведший первый полный матч.

Александр Головин. Фото Reuters

Голо был лучшим

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr после небольшой паузы вернул свою традиционную рубрику Les Tops, les Flops. Да так, что при привычных двух провалах (Диатта и Кайю Энрике) вывел в топы сразу четырех футболистов. Это Дисаси, Фофана, Боаду и Головин.

«Очень цельный матч. Выделялся из общего ряда высоким классом и боевитостью. Внимательные болельщики отметят его гол на 39-й минуте, а настоящие эстеты запомнят совершенный лазерный пас на Бен Сегира в первом тайме», — отмечает в своем комментарии администрация сайта.

«Голо намного выше всех в атаке, и он делает три подката, находясь повсюду на поле. Мастер-класс!» — восхитился работоспособностью российского полузащитника Don Lou.

«Голо был лучшим, это бесспорно. Но Клеман должен был заменить его раньше, потому что мы играем каждые три дня, и даже если физически он лучший, я всегда боюсь, что он пострадает от череды матчей», — дал совет тренеру не забывающий о старых травмах нашего футболиста Giovanni89.

«Мы должны давать чаще отдыхать лидерам — таким как Дисаси, Головин, Кайю Энрике, Фофана. Стараться избегать травм и выпускать молодежь», — развил тему высоких нагрузок Momoez4.

«Как обычно — Головин. «Монако» безжалостен к маленьким командам. Им нужен один шанс, чтобы забить. Это эффективность больших команд», — отметил нашего футболиста и растущий уровень красно-белых totocor88.

«Я смотрю «Монако», и Головин — сумасшедший игрок. Качество впечатляет», — выделил россиянина Szaliba.