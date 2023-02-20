Футбол
Франция
Новости Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 09:30

«Головин правит игрой как Царь». Что пишут во Франции про игру российского футболиста

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Головин.
Фото Global Look Press
Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Бреста» (2:1).
Франция. Лига 1. 24-й тур
19 февр, 17:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
1:2
Монако

Их невозможно остановить

L'Equipe, сосредоточив внимание на ярком матче «ПСЖ», включил игру монегасков в обзор нескольких событий тура. В посвященном «Монако» блоке констатируется очевидное: «Брест» не сумел прервать неблагоприятную серию в противостоянии с находящейся в хорошей форме командой из княжества. Что до гола Александра Головина, то самое авторитетное спортивное СМИ Франции назвало российского легионера одним из сильнейших игроков команды в этом сезоне, а гол полузащитника продлил серию «Монако» с результативными играми в лиге 1 до 34 матчей.

Портал Maxifoot тоже ограничился включением игры в Бресте в дайджест главных событий дня в европейском футболе. Как отмечает издание, «Монако» ворвался в топ-3 раньше, чем в предыдущих чемпионатах. При этом акцент сделан не только на четвертой подряд победе монегасков, но и на том, что команда из княжества, даже не особо блистая, выглядела очень солидно.

Александр Головин в&nbsp;матче &laquo;Брест&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo;. Головин в порядке: россиянин снова забил, а «Монако» выиграл в пятый раз подряд

Если L'Equipe назвал первой звездой матча получившего шестерку Бен Йеддера, то сайт Homme du Match после критики Головина по итогам игры в Леверкузене не жалел комплиментов в адрес получившего 7,5 Александра. «Он правит монегасской командой как царь благодаря высокой технике и видению поля. Умеющий решать судьбу игры, он проложил путь к победе, получив точный пас от Бен Йеддера. Часто получая мяч между линиями, он раздавал передачи, которые могли бы стать голевыми, если бы не неуклюжесть нападающих», — написано в комментарии к игре россиянина.

Monaco Tribune сразу переходит к главному — продолжению победной серии красно-белых, которая названа невероятной. «Их невозможно остановить. Непобедимые в лиге 1 на протяжении девяти туров подопечные Филиппа Клемана как никогда активны в борьбе за место на подиуме», — пишет издание. В случае с голом Головина отмечено, что это уже шестой мяч нашего легионера в нынешнем чемпионате. А игроком матча назван молодой защитник Матсима, возвращенный зимой из аренды в «Лорьяне» и проведший первый полный матч.

Александр Головин. Фото Reuters
Александр Головин.
Фото Reuters

Голо был лучшим

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr после небольшой паузы вернул свою традиционную рубрику Les Tops, les Flops. Да так, что при привычных двух провалах (Диатта и Кайю Энрике) вывел в топы сразу четырех футболистов. Это Дисаси, Фофана, Боаду и Головин.

«Очень цельный матч. Выделялся из общего ряда высоким классом и боевитостью. Внимательные болельщики отметят его гол на 39-й минуте, а настоящие эстеты запомнят совершенный лазерный пас на Бен Сегира в первом тайме», — отмечает в своем комментарии администрация сайта.

«Голо намного выше всех в атаке, и он делает три подката, находясь повсюду на поле. Мастер-класс!» — восхитился работоспособностью российского полузащитника Don Lou.

&laquo;Байер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo;. Александр Головин. «Головин вообще не влиял на матч — кажется, он не в форме». Что говорят во Франции об игре российского полузащитника

«Голо был лучшим, это бесспорно. Но Клеман должен был заменить его раньше, потому что мы играем каждые три дня, и даже если физически он лучший, я всегда боюсь, что он пострадает от череды матчей», — дал совет тренеру не забывающий о старых травмах нашего футболиста Giovanni89.

«Мы должны давать чаще отдыхать лидерам — таким как Дисаси, Головин, Кайю Энрике, Фофана. Стараться избегать травм и выпускать молодежь», — развил тему высоких нагрузок Momoez4.

«Как обычно — Головин. «Монако» безжалостен к маленьким командам. Им нужен один шанс, чтобы забить. Это эффективность больших команд», — отметил нашего футболиста и растущий уровень красно-белых totocor88.

«Я смотрю «Монако», и Головин — сумасшедший игрок. Качество впечатляет», — выделил россиянина Szaliba.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
4
8
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Возвращение Осьминога. Медведев взял титул в Роттердаме
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
В офисе генсека ООН осудили пуски ракет КНДР в сторону Японии
Боевикам ВСУ в марте снизят зарплаты и лишат боевых выплат
Российские десантники заняли выгодные позиции в ЛНР
Южная Корея ввела санкции в отношении КНДР из-за пусков ракет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Головин в порядке: россиянин снова забил, а «Монако» выиграл в пятый раз подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 18 3 3 59-23 57
2
 Марсель 24 16 4 4 48-22 52
3
 Монако 24 15 5 4 53-31 50
4
 Ланс 24 14 7 3 38-19 49
5
 Ренн 24 13 4 7 44-28 43
6
 Лилль 24 12 5 7 43-31 41
7
 Лорьян 24 11 6 7 38-35 39
8
 Ницца 24 10 8 6 30-21 38
9
 Лион 24 10 5 9 36-27 35
10
 Реймс 24 7 13 4 30-26 34
11
 Тулуза 24 9 5 10 41-42 32
12
 Клермон Фут 24 8 6 10 24-33 30
13
 Нант 24 6 10 8 25-29 28
14
 Монпелье 24 8 2 14 35-45 26
15
 Страсбур 24 4 9 11 29-42 21
16
 Брест 24 4 8 12 25-40 20
17
 Труа 24 4 7 13 33-53 19
18
 Осер 24 4 6 14 21-48 18
19
 Аяччо 24 5 3 16 18-45 18
20
 Анже 24 2 4 18 20-50 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.02 23:00
Осер – Лион
 2 : 1
18.02 19:00
Ницца – Реймс
 0 : 0
18.02 23:00
Страсбур – Анже
 2 : 1
19.02 15:00
ПСЖ – Лилль
 4 : 3
19.02 17:00
Брест – Монако
 1 : 2
19.02 17:00
Лорьян – Аяччо
 3 : 0
19.02 17:00
Ренн – Клермон Фут
 2 : 0
19.02 17:00
Труа – Монпелье
 0 : 1
19.02 19:05
Ланс – Нант
 3 : 1
19.02 22:45
Тулуза – Марсель
 2 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 20 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 18 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости