Неймара пора выгонять из «ПСЖ». Он опять не поможет в важном матче

Чем заняться непутевому бразильцу?

Вы же слышали о «проклятье сестры Неймара»? У прекрасной Рафаэллы день рождения выпадает на 11 марта, и ее брат регулярно посещает важный праздник. А как же клуб, сезон, Лига чемпионов? По странному стечению обстоятельств у Неймара почти всегда есть легальный повод пропустить две-три недельки в конце февраля или начале марта — травма или дисквалификация. Совпадение?

Трудно сказать, но с сезона-2013/14 бразилец семь раз пропускал игры, но появлялся на дне рождения сестры. Учитывая, что в матче с «Лиллем» он травмировал голеностоп, Неймар опять выпадет на три-четыре недели и восстановится к концу марта. Совпадение...

Впрочем, об этом даже говорить не хочется — тема с подозрительными травмами Неймара настолько давняя, что нужно фиксировать уже не ее саму, а последствия. И, наверное, подвести черту под отношениями бразильца и Парижа.

Неймар. Фото Reuters

Зачастую говорят, что трансфер Нея в «ПСЖ» — это провал. Но пора провести ревизию и осознать, что это не просто провал, а настоящий провалище, позор и самая бездарная трата 222 миллионов евро в истории игры. Осознать и пойти дальше.

Задумайтесь: Неймар в Париже уже шестой год, но он все еще сыграл за «ПСЖ» меньше игр (170), чем за «Барселону» (183), в которой провел четыре года. С учетом травм и дисквалификаций в этом сезоне он может так и не набрать каталонские цифры. Только из-за повреждений он пропустил почти сотню матчей (юбилей пробьет благодаря голеностопу), а дисквалификации хватал около 20 раз.

То есть бразилец совокупно пропустил два-три таких крепких сезона, и это только голые цифры — а сколько среди этих игр было важных встреч? Сколько из них — в плей-офф Лиги чемпионов? Есть ответ: матч с «Баварией» станет шестым пропущенным в плей-офф ЛЧ для бразильца. До этого он не играл с «Реалом» (парижане проиграли), оба матча с «МЮ» (парижане проиграли) и две игры с «Барселоной» («ПСЖ» прошел дальше).

Был прецедент, когда справились без него. Но «Бавария» — не мертвая «Барселона» образца 2021 года, здесь шансов у Парижа немного и с Неймаром. Однако бразилец даже не разделит бремя ответственности с командой, не примет удар за такую естественную для спорта неудачу. Для чего он нужен?

Неймар получает травму в матче с «Лиллем». Фото Reuters

Да, у Неймара отличная статистика — здесь он как раз перегнал каталонские показатели. Но эти голы он организовал не в том месте и не в то время, его брали точно не ради искры в чемпионате. Есть избитый штамп о том, что лигу 1 выиграли бы и без него. Но если смотреть на это не как на штамп, а как на аргумент — ну правда ведь! «ПСЖ» не нужен Неймар, чтобы побеждать во Франции. Эти голы и ассисты — просто пена, два сахара к кофе.

Вообще, разговор о Париже и бразильце — это не о влиянии на команду, статистике или тренерских опциях. Никогда не был. Никто в здравом уме не будет рассматривать Неймара как стандартную боевую единицу. Это не Тео Эрнандес, Коди Гакпо или Шарль де Кетеларе, чтобы изучать прессинг или то, как часто теперь «ПСЖ» будет зависать в финальной трети. Неймара брали как футболиста-победителя, как импульс для Парижа, так что это — об экзистенциальной ошибке планирования, которую все стороны боятся признать. И боятся совершенно зря.

Шейхам нечего стыдиться. Если вы можете ошибиться на 200 миллионов евро и вас при этом не застрелят или вы не умрете от сердечного приступа, — вероятно, вы очень хороши и не должны никого слушать. Также, если вы пошли в новый, самый вкусный в Европе проект, веря в свои силы — какие к вам могут быть претензии?

«ПСЖ» пора аккуратненько выгнать Неймара. Все претензии можно пропускать мимо ушей — любой, кто знаком с историей французского футбола, слова плохого не скажет в сторону шейхов. Эти люди — уже футбольные герои Франции, спасшие игру в стране и вернувшие ее в столицу. И единственное, что этически верно будет им сказать за расставание с Неймаром, — поблагодарить за попытку.

А Неймару тоже пора. Хватит сезона сурка. Провал, надежда и снова провал не могут существовать годами. Бразилец в Париже — запрограммированный неудачник и будет им до конца контракта. Модель его выступлений видна четко. Нужно уходить.

Если Нею нужен новый вызов или в нем еще есть тяга к непосильным ношам (хотел же он в одиночку вытащить парижан к победе в Лиге чемпионов), то у него много вариантов. Спасти «Челси». Стать героем нового «Ювентуса» или «Ньюкасла». Вернуть олдскул в «Барселону». Множество их. Можно попроситься в «Баварию» или «Боруссию» и тихо дожить спортивный век в немецкой стабильности.