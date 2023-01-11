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Сегодня, 16:29

RMC Sport: Ле Гре покинул пост президента Федерации футбола Франции

Мария Гусева
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Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре покинул свой пост до завершения расследования, сообщает RMC Sport.

Специалист столкнулся с критикой после продления контракта с главным тренером национальной команды Франции Дидье Дешамом и своих высказываний в адрес Зинедина Зидана.

9 января Ле Гре после того, как сборная Франции продлила контракт с Дешамом, заявил: «Зидан в Бразилии? Мне плевать, он может идти куда хочет! Что если бы он попытался связаться со мной? Без шансов, я бы даже не ответил на его звонок».

На сторону Зидана встали Килиан Мбаппе и Франк Рибери. С заявлением по этому поводу выступил «Реал», а также министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. После чего Ле Гре извинился.

Также футбольный агент Соня Суид обвинила Ле Гре в сексуальных домогательствах.

Ле Гре возглавлял организацию c июня 2011 года. С 2005 по 2011 год специалист занимал ддолжность вице-президента Федерации футбола Франции.

Временно исполнять обязанности главы Федерации футбола Франции будет вице-президент организации Филипп Диалло.

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 Марсель 17 11 3 3 34-15 36
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 Ренн 17 10 4 3 34-18 34
5
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
6
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
7
 Лилль 17 9 3 5 30-24 30
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
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 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
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 Реймс 17 4 9 4 20-23 21
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 Ницца 17 5 6 6 16-19 21
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 Тулуза 17 5 4 8 23-33 19
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 Труа 17 4 6 7 29-33 18
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 Монпелье 17 5 2 10 27-31 17
15
 Нант 17 3 8 6 18-24 17
16
 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
17
 Брест 17 3 4 10 18-33 13
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 Осер 17 3 4 10 16-35 13
19
 Страсбур 17 1 8 8 20-31 11
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 Анже 17 2 2 13 16-37 8
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Аяччо – Реймс
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Брест – Лилль
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11.01 21:00
Клермон Фут – Ренн
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11.01 21:00
Нант – Лион
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11.01 23:00
Лорьян – Монако
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Ницца – Монпелье
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Труа – Марсель
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 14 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 12 2 1
Самюэль Жиго

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