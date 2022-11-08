Новые подробности о том, как Катар получил право на ЧМ-2022.

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер за несколько недель до старта чемпионата мира заявил, что решение отдать Катару право провести турнир было ошибкой. А еще рассказал много чего интересного.

Саркози попросил Платини помочь Катару: взамен у Франции купили истребители на 14,6 миллиарда долларов

Блаттер дал интервью изданию Tages-Anzeiger и прямо сказал: чемпионата мира в Катаре не должно было быть. Более того, ЧМ после России по политическим мотивам могли принять США.

«Это ошибка. Футбол и чемпионат мира слишком велики для этой страны. Я несу ответственность за этот выбор, ведь тогда я был президентом ФИФА. Но историю не изменить.

В то время мы фактически договорились в исполнительном комитете, что Россия должна получить чемпионат мира по футболу 2018 года, а США — чемпионат мира 2022 года. Было бы жестом мира, если бы два давних политических противника провели чемпионат мира друг за другом", — отметил он.

По словам экс-президента ФИФА, заявку Катара попросил поддержать президент Франции Николя Саркози, который обратился к своему соотечественнику — тогдашнему главе УЕФА Мишелю Платини.

«За неделю до Конгресса ФИФА в 2010 году Платини позвонил мне и сказал, что наш план не сработает. Его пригласили во дворец президента Саркози, который только перед этим обедал с наследным принцем Катара.

Саркози сказал Платини: «Подумайте, что вы и ваши коллеги из УЕФА можете сделать для Катара, когда будет присуждаться право проведения чемпионата мира».

Платини спросил: «Зепп, что бы вы сделали, если бы ваш президент попросил вас о чем-то?» Тогда я сказал ему, что этот вопрос не приходил мне в голову, потому что у нас в Швейцарии нет президента.

И все получилось именно так: благодаря четырем голосам Платини ЧМ достался Катару, а не США. Это правда. Конечно, речь шла и о деньгах. Через полгода Катар купил у французов истребители за 14,6 млрд долларов", — заявил Блаттер.

Йозеф Блаттер. Фото Global Look Press

Блаттер подтвердил расследование Football Leaks: взамен ЧМ шейхи купили «ПСЖ» и запустили спортивный канал

Своим интервью Зепп Блаттер, по сути, подтвердил расследование Football Leaks от 2018 года о том, как Катар получил право проведения ЧМ.

В нем как раз сообщалось о влиянии Саркози и встрече президента Франции с эмиром Катара Тамимом Аль Тани. Взамен на поддержку на выборах Суверенный фонд Катара приобрел «ПСЖ» и получил возможность запустить спортивный канал во Франции — BeIN Sports.

Выборы страны — хозяйки ЧМ-2022 прошли 2 декабря 2010-го, а уже в 2011-м убыточный «ПСЖ» приобрели катарские шейхи. Также в июне 2011 года канал BeIN Sports вышел на европейский рынок, купив пакет трансляций лиги 1 — контракт на 90 миллионов евро в год. Сегодня у канала есть права на показ не только французского чемпионата, но и бундеслиги, серии А, ла лиги и Лиги чемпионов. Разумеется, у канала есть права и на показ матчей чемпионата мира в Катаре.

Доха примет матчи ЧМ-2022. Фото Global Look Press

Что еще сказал Блаттер: раскритиковал Инфантино, похвалил Россию за ЧМ-2018

В своем интервью Блаттер прошелся и по другим темам. В частности, рассказал о том, что его телефонные разговоры прослушивали представители Катара.

«Это было ново для меня. Но что я знаю точно, так это то, что катарцы очень переживали, что у них отнимут чемпионат мира. Оглядываясь назад, я помню, как слышал треск всякий раз, когда брал трубку. Возможно, это был признак того, что разговоры прослушиваются. Теперь, когда чемпионат мира неизбежен, я рад, что, за некоторыми исключениями, ни один футболист не бойкотирует чемпионат мира».

Бывший чиновник критично высказался о работе нынешнего президента ФИФА Джанни Инфантино.

«Почему новый президент ФИФА живет в Катаре? Он не может быть главой местной организации чемпионата мира. Это не его работа. Для этого есть два оргкомитета — местный и один от ФИФА. Президент ФИФА должен иметь высший контроль. Пример: есть предложение создать фонд для умерших рабочих и их близких. Катар отказывается. Что должна сказать ФИФА, если их президент находится в одной лодке с Катаром? Я больше не уважаю Инфантино. Я был отстранен от должности президента ФИФА в конце 2015 года, а конгресс 2016 года подтвердил победу Катара уже при моем преемнике».

Также Блаттер оценил выбор России в качестве хозяйки ЧМ-2018. По его мнению, это было верное решение.

«Нет, это точно не ошибка! Если бы наш план сработал и США получили ЧМ-2022, у нас сегодня был бы совсем другой разговор. Или вообще не было бы. Россия была хорошим организатором чемпионата мира».

Зепп рассказал и о знакомстве с президентом РФ Владимиром Путиным.

«У меня больше нет с ним связи. Путин всегда был осторожен. Он не поехал в Цюрих в 2010-м. Только после того, как Россия выиграла заявку, он прилетел из Калининграда и провел пресс-конференцию. Он сказал мне: «Теперь я знаю, что могу доверять тебе. Теперь мы друзья».