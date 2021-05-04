«Царррь возвращается! Без Головина некому контролировать мяч». Болельщики «Монако» надеются на скорое возвращение русского хавбека

Фанаты монегасков отреагировали на новость о состоянии здоровья Александра Головина.

Реакция

Новость о выздоровлении Александра Головина моментально разлетелась по соцсетям, которые используют для общения болельщики красно-белых. Так сложилось, что в самом княжестве с его крошечными размерами поклонников у команды немного — всего несколько тысяч. Большой процент фанатов живет за пределами Монако — в разных регионах Франции и других странах .

В игре с «Лионом» (2:3) «не хватало созидателя, из-за отсутствия Головина было некому контролировать мяч и связывать группу атаки с защитниками, Фабрегас не готов для этого физически». Так считает @SlimShadyMan.

«О, Господи, благодарю Тебя!» — отреагировал любитель аниме и фанат «Монако» @Shisui

«Возвращение Царррря», — радостно сообщил в своем аккаунте @_Col1n

«Головин вернулся», — ссылается на новость «СЭ» @Kingofgoodtime1.

Значимость

Роль, которую играет российский полузащитник для «Монако», наглядно демонстрирует статистика. Как сообщает @OptaIvan, в этом сезоне красно-белые выиграли 83 процента матчей лиги 1 (15 из 18), когда Головин был на поле. Без него процент побед — только 41. С ним монегаски в среднем забивали 2,4 мяча, без него — 1,7. С Александром в составе команда Нико Ковача набирала 2,6 очка за игру, без него — 1,4.

Турнирная ситуация

У Франции - два места в Лиге чемпионов-2021/22. Третьей команде, скорее всего, придется выступить в отборочном турнире. Но при определенных обстоятельствах и она может автоматически стать участником группового этапа. Это произойдет, если победитель Лиги Европы-2020/21 попадет в Лигу чемпионов через свой чемпионат — то есть французам нужно, чтобы ЛЕ выиграл «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Франции.

Оставшиеся матчи команд первой четверки:

36-й тур. «Ланс» — «Лилль» (7 мая), «Лион» — «Лорьян» (8 мая), «Реймс» — «Монако», «Ренн» — «ПСЖ» (оба — 9 мая).

37-й тур. «Лилль» — «Сент-Этьен», «Монако» — «Ренн», «Ним» — «Лион», «ПСЖ» — «Реймс» (все — 16 мая).

38-й тур. «Анже» — «Лилль», «Брест» — «ПСЖ», «Ланс» — «Монако», «Лион» — «Ницца» (все — 23 мая).