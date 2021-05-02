«Монако» без Головина проиграл «Лиону»

«Монако» потерпел поражение в матче 35-го тура чемпионата Франции против «Лиона». Команда уступила со счетом 2:3.

Российский полузащитник Александр Головин пропускал встречу из-за коронавируса.

В предыдущих пяти матчах чемпионата Франции «Монако» одержал победу. За три тура до финиша монегаски с 71 очком занимают 3-е место в турнирной таблице. «Лион» идет следом — 70.

Чемпионат Франции. Лига 1

35-й тур

«Монако» — «Лион» — 2:3 (1:0)

Голы: Фолланд, 25 (1:0). Депай, 57 (1:1). Марселу, 77 (1:2). Бен Йеддер, 86 — с пенальти (2:2). Шерки, 89 (2:3).

«Монако»: Леком, Сидибе, Агилар (Пеллегри, 81), Марипан, Дисаси (Бадиашиле, 61), Фабрегас (Матазо, 61), Кайю Энрике (Жеббель, 81), Тшуамени, Фофана (Балло-Туре, 69), Бен Йеддер, Фолланд.

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Де Шильо, Денайер (Диоманде, 29), Дюбуа (Кадевере, 46), Тиагу Мендес (Гимарайнс, 88), Какере, Лукас Пакета (Ауар, 75), Депай, Корне, Токо-Экамби (Шерки, 88).

Предупреждения: Какере, 30. Фофана, 63. Кадевере, 72. Антони Лопеш, 85.

Удаление: Какере, 70.

Судья: Тюрпен (Франция).

2 мая. Монако. Стадион «Луи II».