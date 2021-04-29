Фабрегас оценил игру Головина

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал, что думает о результатах полузащитника команды Александра Головина.

«Первым делом я отмечу в Головине его технику — она очень тонкая, очень русская. Он напоминает мне таких игроков, как Мостовой или Александр Глеб. Я с Глебом тоже играл, да, он из Белоруссии, но все же. У них очень чистая техника, очень приятно смотреть, как они работают с мячом. Еще он кажется не очень мощным, так же как Александр Глеб. Он мне очень во многом его напоминает, потому что они оба довольно худые, но в то же время сильные», — рассказал Фабрегас на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

В этом сезоне 24-летний футболист провел 18 матчей в лиге 1, забив 4 гола и сдела 8 ассистов. «Монако» идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 71 балл.