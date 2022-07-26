Мукиеле: «Играть за «ПCЖ» — огромная честь для меня, моих друзей и моей семьи. Я счастлив»
Защитник Норди Мукиеле прокомментировал свой переход из «Лейпцига» в «ПСЖ».
Во вторник, 26 июля, 24-летний француз подписал контракт с парижским клубом до 2027 года.
«Играть за команду родного города — это мечта, — приводит слова Мукиеле официальный сайт «ПСЖ». — Я вырос в парижском регионе, а точнее в Монтрее, поэтому играть за «ПCЖ» — огромная честь для меня, моих друзей и моей семьи. Я счастлив, усердно работал, чтобы быть здесь. Я стараюсь делать свое дело, стараюсь работать каждый день, чтобы достичь высочайшего уровня в футболе«.
Защитник отметил, что переход в парижский клуб является для него вознаграждением за проделанную работу.
«Очевидно, что мой переход в «ПСЖ», один из лучших клубов мира, показывает, что работа, которую я проделал за последние несколько лет, была вознаграждена. Я действительно счастлив, и теперь я должен продолжать работать, как я и делал это до сих пор, продолжать совершенствоваться в ближайшие годы», — сказал он.
В прошедшем сезоне защитник забил два и отдал пять результативных передач в 37 матчах за клуб из Лейпцига во всех турнирах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
|
Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
|
Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -