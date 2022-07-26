Защитник Норди Мукиеле прокомментировал свой переход из «Лейпцига» в «ПСЖ».

Во вторник, 26 июля, 24-летний француз подписал контракт с парижским клубом до 2027 года.

«Играть за команду родного города — это мечта, — приводит слова Мукиеле официальный сайт «ПСЖ». — Я вырос в парижском регионе, а точнее в Монтрее, поэтому играть за «ПCЖ» — огромная честь для меня, моих друзей и моей семьи. Я счастлив, усердно работал, чтобы быть здесь. Я стараюсь делать свое дело, стараюсь работать каждый день, чтобы достичь высочайшего уровня в футболе«.

Защитник отметил, что переход в парижский клуб является для него вознаграждением за проделанную работу.

«Очевидно, что мой переход в «ПСЖ», один из лучших клубов мира, показывает, что работа, которую я проделал за последние несколько лет, была вознаграждена. Я действительно счастлив, и теперь я должен продолжать работать, как я и делал это до сих пор, продолжать совершенствоваться в ближайшие годы», — сказал он.

В прошедшем сезоне защитник забил два и отдал пять результативных передач в 37 матчах за клуб из Лейпцига во всех турнирах.