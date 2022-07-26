«Болонья» договорилась о продаже защитника Теата в «Ренн» за 22 миллиона евро

«Болонья» договорилась о продаже защитника Артюра Теата в «Ренн» за 22 миллиона евро, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, французский клуб выиграл конкуренцию в борьбе за 22-летнего бельгийца у «Лестера».

Контракт Теата с итальянским клубом действует до июня 2025 года. В прошедшем сезоне игрок сборной Бельгии провел в серии А 31 матч, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Ранее «Болонья» за 22 миллиона евро продала 20-летнего шотландца Аарона Хики в «Брентфорд».