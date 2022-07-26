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Сегодня, 21:29

«Болонья» договорилась о продаже защитника Теата в «Ренн» за 22 миллиона евро

Руслан Минаев
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«Болонья» договорилась о продаже защитника Артюра Теата в «Ренн» за 22 миллиона евро, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, французский клуб выиграл конкуренцию в борьбе за 22-летнего бельгийца у «Лестера».

Контракт Теата с итальянским клубом действует до июня 2025 года. В прошедшем сезоне игрок сборной Бельгии провел в серии А 31 матч, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Ранее «Болонья» за 22 миллиона евро продала 20-летнего шотландца Аарона Хики в «Брентфорд».

Футбол
ФК Болонья
ФК Ренн
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