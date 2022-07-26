«Болонья» договорилась о продаже защитника Теата в «Ренн» за 22 миллиона евро
«Болонья» договорилась о продаже защитника Артюра Теата в «Ренн» за 22 миллиона евро, сообщает Sky Sport Italia.
По данным источника, французский клуб выиграл конкуренцию в борьбе за 22-летнего бельгийца у «Лестера».
Контракт Теата с итальянским клубом действует до июня 2025 года. В прошедшем сезоне игрок сборной Бельгии провел в серии А 31 матч, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Ранее «Болонья» за 22 миллиона евро продала 20-летнего шотландца Аарона Хики в «Брентфорд».
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17
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18
|Тулуза
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|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
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Монпелье – Труа
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|7.08
|18:05
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Ренн – Лорьян
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