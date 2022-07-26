«ПСЖ» оформил трансфер защитника «Лейпцига» Мукиеле

«ПСЖ» 26 июля официально оформил трансфер защитника «Лейпцига» Норди Мукиеле, сообщает сайт парижан.

24-летний француз заключил с новым клубом контракт до 2027 года.

Ранее Мукиеле интересовался «Челси», однако «ПСЖ» выиграл борьбу за игрока сборной Франции.

В прошедшем сезоне французский защитник забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 37 матчах.

Прежде он уже играл во Франции, выступая за «Монпелье» и «Лаваль».