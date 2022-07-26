«ПСЖ» оформил трансфер защитника «Лейпцига» Мукиеле
«ПСЖ» 26 июля официально оформил трансфер защитника «Лейпцига» Норди Мукиеле, сообщает сайт парижан.
24-летний француз заключил с новым клубом контракт до 2027 года.
Ранее Мукиеле интересовался «Челси», однако «ПСЖ» выиграл борьбу за игрока сборной Франции.
В прошедшем сезоне французский защитник забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 37 матчах.
Прежде он уже играл во Франции, выступая за «Монпелье» и «Лаваль».
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3
|Монако
|0
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|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ланс
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Лион
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|0
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|0-0
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9
|Нант
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|0
|0
|0-0
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10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Брест
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Реймс
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Монпелье
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
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20
|Осер
|0
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|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
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