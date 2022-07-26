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Сегодня, 18:35

«ПСЖ» оформил трансфер защитника «Лейпцига» Мукиеле

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Норди Мукиеле.
Фото ФК «ПСЖ».

«ПСЖ» 26 июля официально оформил трансфер защитника «Лейпцига» Норди Мукиеле, сообщает сайт парижан.

24-летний француз заключил с новым клубом контракт до 2027 года.

Ранее Мукиеле интересовался «Челси», однако «ПСЖ» выиграл борьбу за игрока сборной Франции.

В прошедшем сезоне французский защитник забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 37 матчах.

Прежде он уже играл во Франции, выступая за «Монпелье» и «Лаваль».

ФК Лейпциг
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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