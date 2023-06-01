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Сегодня, 16:56

Во Франции объяснили уход Месси из «ПСЖ»: «С каждым днем он не молодеет»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Футболист Лионель Месси.
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер прокомментировал корреспонденту «СЭ» уход форварда Лионеля Месси из «ПСЖ».

«В «ПСЖ» Месси провел очень средний первый сезон. Начало второго было хорошим, возможно, потому что он готовился к чемпионату мира. После возвращения из Катара дела снова пошли хорошо, но далеко не исключительно. В Лиге чемпионов, в частности, Месси никогда не оказывал влияния в важных матчах. И поскольку с каждым днем он не молодеет, я не думаю, что со спортивной точки зрения (маркетинг — совсем другое дело!) он все еще может принести «ПСЖ» то, чего он им стоил», — сказал Леклер «СЭ».

В четверг, 1 июня, 35-летний аргентинский футболист вышел на заключительную открытую тренировку «ПСЖ» в сезоне — перед игрой 38-го тура чемпионата Франции с «Клермоном» 3 июня.

На пресс-конференции после тренировки главный тренер Кристоф Гальтье объявил, что субботняя игра станет последней для Месси в «ПСЖ».

Лионель Месси. Роман окончен. Месси уходит из «ПСЖ»
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 37 27 4 6 87-37 85
2
 Ланс 37 24 9 4 65-28 81
3
 Марсель 37 22 7 8 67-39 73
4
 Лилль 37 19 9 9 64-43 66
5
 Ренн 37 20 5 12 67-38 65
6
 Монако 37 19 8 10 69-56 65
7
 Лион 37 18 8 11 64-44 62
8
 Клермон Фут 37 16 8 13 42-47 56
9
 Ницца 37 14 13 10 45-36 55
10
 Лорьян 37 14 10 13 50-52 52
11
 Реймс 37 12 15 10 44-42 51
12
 Монпелье 37 14 5 18 62-61 47
13
 Тулуза 37 12 9 16 49-56 45
14
 Брест 37 11 11 15 43-52 44
15
 Страсбур 37 9 13 15 50-57 40
16
 Осер 37 8 11 18 34-60 35
17
 Нант 37 6 15 16 36-55 33
18
 Труа 37 4 11 22 44-80 23
19
 Аяччо 37 6 5 26 22-74 23
20
 Анже 37 4 6 27 33-80 18
Результаты / календарь
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25 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.06 22:00
Аяччо – Марсель
 - : -
3.06 22:00
Осер – Ланс
 - : -
3.06 22:00
Брест – Ренн
 - : -
3.06 22:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
3.06 22:00
Монако – Тулуза
 - : -
3.06 22:00
Нант – Анже
 - : -
3.06 22:00
Ницца – Лион
 - : -
3.06 22:00
ПСЖ – Клермон Фут
 - : -
3.06 22:00
Реймс – Монпелье
 - : -
3.06 22:00
Труа – Лилль
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 28
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 27
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 24
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 16
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 10
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 29 3 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 29 3 4
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 29 2 2
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