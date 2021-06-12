Вайналдум объяснил, почему предпочел «ПСЖ» «Барселоне»

Новичок «ПСЖ» Джоржиньо Вайналдум объяснил, почему выбрал французский клуб, хотя прежде вел переговоры с «Барселоной».

«Мы потратили недели на переговоры с «Барселоной», но клуб не сделал последний шаг. Появился «ПСЖ», который был быстрее и решительнее.

Было трудно отказать «Барселоне», потому что это был один из первых клубов, который мной заинтересовался. Но спортивный проект «ПСЖ» меня убедил и удовлетворил.

Это было трудно решение. «Барселона» и «ПСЖ» — два великих клуба, и я бы хотел играть и там, и там. Но я доволен принятым решением", — приводит слова Вайналдума Sport.es.

10 июня, «ПСЖ» объявил о трансфере полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдума. Соглашение 30-летнего голландца с французским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

В сезоне-2020/21 Вайналдум провел за «Ливерпуль» 35 матчей, на его счету 3 гола.