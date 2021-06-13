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Доннарумма согласовал условия контракта с «ПСЖ» до 2026 года

18:20
Джанлуиджи Доннарумма. Фото AFP
Джанлуиджи Доннарумма. Фото AFP
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Голкипер Джанлуиджи Доннарумма подписал контракт с «ПСЖ», сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Соглашение рассчитано до 2026 года, медицинский осмотр голкипера сборной Италии состоится после матча Евро-2020 со Швейцарией, назначенного на 16 июня.

Отмечается, что Доннарумма останется в «ПСЖ», а не уйдет в аренду. Он будет конкурировать за место первого номера с Кейлором Навасом.

Доннарумма провел 48 матчей за «Милан» в сезоне-2020/21, из них 15 — на ноль. Вратарь покинет итальянский клуб на правах свободного агента, его контракт действует до конца июня 2021 года.

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