«ПСЖ» объявил о переходе Вайналдума

«ПСЖ» объявил о трансфере полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдума, сообщается на официальном сайте. Соглашение 30-летнего голландца с французским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

В сезоне-2020/21 Вайналдум провел за «Ливерпуль» 35 матчей, на его счету 3 гола. Контракт игрока с мерсисайдцами действовал до конца июня 2021 года, он покинул клуб на правах свободного агента.

Голландский хавбек выступал за «Ливерпуль» с 2016 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.