«ПСЖ» объявил о переходе Вайналдума
16:06
«ПСЖ» объявил о трансфере полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдума, сообщается на официальном сайте. Соглашение 30-летнего голландца с французским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
В сезоне-2020/21 Вайналдум провел за «Ливерпуль» 35 матчей, на его счету 3 гола. Контракт игрока с мерсисайдцами действовал до конца июня 2021 года, он покинул клуб на правах свободного агента.
Голландский хавбек выступал за «Ливерпуль» с 2016 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Дополнительная информация:
https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/georginio-wijnaldum-sengage-avec-paris-jusquen-2024-psg-mercato-paris-saint-germain
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