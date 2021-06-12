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Доннарумма пройдет медицинское обследование для перехода в «ПСЖ» после матча Италия — Швейцария

15:50
Джанлуиджи Доннарумма. Фото Reuters
Джанлуиджи Доннарумма. Фото Reuters
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Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма пройдет медицинское обследование для перехода в «ПСЖ» в ближайшее время, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 22-летний итальянец отправится на медосмотр для перехода в новый клуб после матча Евро-2020 между сборными Италии и Швейцарии, которая состоится 16 июня. Футболист подпишет контракт с парижанами до 2026 года.

Доннарумма провел 48 матчей за «Милан» в сезоне-2020/21, из них 15 — на ноль. Вратарь покинет итальянский клуб на правах свободного агента, его контракт действует до конца июня 2021 года.

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