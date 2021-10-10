Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

В «ПСЖ» заявили, что «Реал» нужно наказать за попытки переманить Мбаппе

10:26
Килиан Мбаппе. Фото AFP
Килиан Мбаппе. Фото AFP
Теги:

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо заявил о необходимости наказать «Реал» за попытки переманить к себе форварда парижан Килиана Мбаппе.

«В «Реале», конечно, все отрицают, но я считаю, что они долгое время пытались подписать Мбаппе свободным агентом. Этот клуб уже два года публично говорит о Килиане. За это нужно наказывать. Я считаю, что это неуважительное отношение к Мбаппе. Он не просто очередной футболист, он — один из лучших в мире. Тренеры, руководство, футболисты «Реала» постоянно говорят о Килиане. Думаю, это часть плана. Это неуважение», — приводит La Gazzetta dello Sport слова Леонардо.

В сезоне-2021/22 Мбаппе провел 11 матчей за «ПСЖ», на его счету 4 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего француза в 160 миллионов евро, его контракт с парижанами действует до конца июня 2022 года. Ранее неоднократно сообщалось о том, что «Реал» намерен подписать форварда.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Словения
Россия

П2

21%

3.20

Обе забьют - да

17%

2.17

1X

15%

1.38
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия 1
Словакия 0
Матч завершен

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия 1
Украина 2
Матч завершен

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Milan/09-10-2021/leonardo-donnarumma-mai-contattato-prima-giugno-messi-mbappe-4201728262573.shtml

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Злые до конца. Как Уайлдер и Фьюри сделали бокс снова великим
7
3