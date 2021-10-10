В «ПСЖ» заявили, что «Реал» нужно наказать за попытки переманить Мбаппе

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо заявил о необходимости наказать «Реал» за попытки переманить к себе форварда парижан Килиана Мбаппе.

«В «Реале», конечно, все отрицают, но я считаю, что они долгое время пытались подписать Мбаппе свободным агентом. Этот клуб уже два года публично говорит о Килиане. За это нужно наказывать. Я считаю, что это неуважительное отношение к Мбаппе. Он не просто очередной футболист, он — один из лучших в мире. Тренеры, руководство, футболисты «Реала» постоянно говорят о Килиане. Думаю, это часть плана. Это неуважение», — приводит La Gazzetta dello Sport слова Леонардо.

В сезоне-2021/22 Мбаппе провел 11 матчей за «ПСЖ», на его счету 4 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего француза в 160 миллионов евро, его контракт с парижанами действует до конца июня 2022 года. Ранее неоднократно сообщалось о том, что «Реал» намерен подписать форварда.