В «ПСЖ» заявили, что «Реал» нужно наказать за попытки переманить Мбаппе
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо заявил о необходимости наказать «Реал» за попытки переманить к себе форварда парижан Килиана Мбаппе.
«В «Реале», конечно, все отрицают, но я считаю, что они долгое время пытались подписать Мбаппе свободным агентом. Этот клуб уже два года публично говорит о Килиане. За это нужно наказывать. Я считаю, что это неуважительное отношение к Мбаппе. Он не просто очередной футболист, он — один из лучших в мире. Тренеры, руководство, футболисты «Реала» постоянно говорят о Килиане. Думаю, это часть плана. Это неуважение», — приводит La Gazzetta dello Sport слова Леонардо.
В сезоне-2021/22 Мбаппе провел 11 матчей за «ПСЖ», на его счету 4 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего француза в 160 миллионов евро, его контракт с парижанами действует до конца июня 2022 года. Ранее неоднократно сообщалось о том, что «Реал» намерен подписать форварда.
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Дополнительная информация:
https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Milan/09-10-2021/leonardo-donnarumma-mai-contattato-prima-giugno-messi-mbappe-4201728262573.shtml
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