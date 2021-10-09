«ПСЖ» еще позади других клубов". Месси оценил шансы для победы в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отметил, что для клуба очень важна победа в Лиге чемпионов.

«Здесь все мечтают о победе в Лиге чемпионов, — сказал Месси в интервью France Football. — Несколько лет клуб работает в этом направлении и становится все ближе.

Я бы тоже хотел снова выиграть Лигу чемпионов. Об этом я уже говорил в «Барселоне». Это очень сильный трунир. У «ПСЖ» есть все для победы.

Да, это главная цель. Однако много других сильных команд — «Челси», клубы из Манчестера, «Реал», «Интер» и «Бавария».

У нас отличные игроки, но мы все еще наигрываем связи и продолжаем развиваться. Для трофеев нужно играть как одна команда. В этом мы еще позади других клубов. Они лучше сыграны".

Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом этого года в статусе свободного агента. В пяти матчах за новый клуб 34-летний игрок забил 1 гол.