В «ПСЖ» предполагают, что Мбаппе уйдет в «Реал» в следующем году

Руководство «ПСЖ» считает, что форвард команды Килиан Мбаппе перейдет в «Реал» в 2024 году, сообщает журналист Рамон Альварес де Мон.

По информации источника, в клубе не думают, что Мбаппе примет следующий контракт от «ПСЖ». Сообщается, что парижане не собираются продавать форварда в летнее трансферное окно.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что Мбаппе не перейдет в мадридский клуб в 2023 году.

Ранее сообщалось, что 24-летний француз не стал активировать опцию продления контракта на сезон-2024/25 с парижанами, что позволит ему стать свободным агентом в 2024 году.

В текущем сезоне Мбаппе провел 43 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 41 голами и 10 результативными передачами. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 180 миллионов евро.