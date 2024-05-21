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Отец Кузяева заявил, что игрок хотел бы провести отпуск в России

Сергей Жуков
корреспондент
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Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возвращении игрока в Россию на время отпуска.

«Сейчас у них идут восстановительные занятия. Когда их отпустят, мы не знаем. Конечно, он бы хотел приехать в Россию на время отпуска», — сказал Кузязев «СЭ».

Кузяев перешел в «Гавр» летом 2023 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 33 матчах за клуб во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

Далер Кузяев
ФК Гавр
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