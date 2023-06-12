Зидан: «Для меня было честью тренировать Бензема»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о форварде Кариме Бензема, который продолжит карьеру в «Аль-Иттихаде».

«Для меня было честью тренировать Карима. Бензема — это футболист, который легко находит общий язык с остальными. Он знает все, что нужно делать на поле», — передает слова Зидана Telefoot.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 и 2019 по 2021 год. Вместе со «сливочными» Зидан выиграл три Лиги чемпионов подряд (2016, 2017, 2018).

4 июня «Реал» объявил об уходе Бензема по окончании сезона. Французский форвард выступал за мадридский клуб с 2009 года. Всего он сыграл за сливочных 648 матчей, забил 354 гола и отдал 165 результативных передач.